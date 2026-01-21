Sul Gioco d'Azzardo numeri preoccupanti che necessitano di azioni concrete

Siamo di fronte a una notevole problematica di disagio economico e sociale. Che il nostro territorio subisce passivamente. Fondi Vera se ne occupa da tempo, sperando di portare un contributo concreto alla risoluzione di quello che Ã¨ un vero e proprio dramma per tantissime famiglie. Eppure ogni proposta Ã¨ stata bocciata - commenta Giuseppe Capotosto, che guida il Gruppo di Lavoro Commercio di Fondi Vera.

Anno dopo anno i dati forniti dallâ€™Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono sempre piÃ¹ preoccupanti. Nei giorni scorsi sono stati resi i noti i numeri del 2024: la media della giocata pro capite nei Comuni dell'Arcidiocesi di Gaeta Ã¨ stata di 3.798 â‚¬, una cifra esorbitante se confrontata con la media nazionale di 2.670 â‚¬. Ammonta, invece, a â‚¬ 3.465 la giocata pro-capite nella nostra CittÃ .

Nei 17 Comuni la spesa effettiva (differenza tra giocate e vincite) Ã¨ di 72 milioni di â‚¬, su una popolazione di appena 163mila abitanti. In pratica un costo aggiuntivo medio di â‚¬ 443 allâ€™anno per ogni abitante contro le â‚¬ 366 di quella dellâ€™Italia. Risorse che i Cittadini, nonostante il contesto economico non favorevole, sprecano piuttosto che utilizzarle per unâ€™economia sana costituita da servizi medici, formazione, cultura, sport e tempo libero ad esempio.

Il Tavolo di contrasto allâ€™azzardo e di cittadinanza Ã¨ impegnato in un lavoro incredibile, il pressing sulle Amministrazioni Comunali Ã¨ ciÃ² che possiamo fare noi. E nel corso degli anni abbiamo proposto:

apertura di uno Sportello di ascolto e supporto;

applicazione Sconto TARI per gli esercizi no slot machines;

iniziative di prevenzione e maggiori controlli sul territorio;

campagne di sensibilizzazione in accordo con le Scuole.

Tutte sonoramente bocciate dal Sindaco e dalla sua maggioranza. In veste di Mozioni ma anche sottoforma di Emendamenti al Bilancio, in attesa che dal lontano 2021 se ne discuta nellâ€™apposita Commissione Consiliare - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Continueremo ad essere propositivi. Per rendere tutti consapevoli che la pratica dellâ€™azzardo non Ã¨ un gioco, ma una prassi rischiosa che puÃ² generare dipendenza patologica, che conduce spesso ad essere esposti allâ€™usura e alla manipolazione della criminalitÃ - aggiunge Capotosto.