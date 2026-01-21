Inaugurato in cittÃ  un nuovo centro distrettuale per la famiglia

Ãˆ stato inaugurato questa mattina, in un centralissimo locale ubicato nel cuore della CittÃ di Fondi, concesso dal Parco regionale naturale dei Monti Aurunci, un nuovo Centro distrettuale interamente dedicato alla famiglia.

Il servizio, ubicato in via Cavour 46, sarÃ gestito dalla Cooperativa sociale di Sabaudia Ninfea e avrÃ una sede gemella che sarÃ presentata il 29 gennaio a Terracina.

Hanno preso parte allâ€™inaugurazione il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, gli assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Fondi e Terracina Sonia Notarberardino e Nicoletta Rossi, il presidente della cooperativa Ninfea Allen Trenta.

Tantissimi i servizi che saranno offerti ai residenti dei comuni del Distretto come consulenza psicologica per adolescenti, genitori e familiari, mediazione familiare e culturale, supporto alla genitorialitÃ e accompagnamento nei percorsi di affido e molto altro.

Principali finalitÃ di intervento del Centro:

Promuovere il benessere delle famiglie nei diversi cicli di vita e nelle situazioni di vulnerabilitÃ ;

Sostenere la genitorialitÃ rafforzando le competenze educative, relazionali ed emotive dei genitori;

Favorire un ambiente familiare positivo e stimolante, capace di accogliere e valorizzare ogni componente della famiglia;

Intervenire precocemente nelle situazioni di disagio attraverso percorsi di prevenzione e supporto;

Offrire spazi di ascolto, consulenza e accompagnamento, individuali, di coppia o familiari;

Prevenire e gestire i conflitti familiari, favorendo il dialogo e la mediazione, con particolare attenzione al benessere dei figli;

Supportare adolescenti e preadolescenti nel loro percorso di crescita, prevenendo il disagio psico-sociale e favorendo lâ€™autonomia;

Promuovere lâ€™inclusione sociale e culturale delle famiglie straniere, anche attraverso la mediazione interculturale;

Diffondere la cultura dell'affido familiare e sostenere le famiglie affidatarie in tutte le fasi del percorso;

Favorire la partecipazione attiva delle famiglie e il protagonismo dei cittadini nella costruzione di reti di sostegno e comunitÃ educanti;

Contrastare la dispersione scolastica e lâ€™esclusione sociale, in particolare nei contesti di fragilitÃ ;

Valorizzare le risorse e i punti di forza delle famiglie, promuovendo processi di empowerment;

Costruire reti territoriali integrate tra servizi sociali, educativi, sanitari e del terzo settore per un'azione coordinata e continuativa.

Garantire un accesso facilitato e integrato ai servizi, attraverso attivitÃ di segretariato sociale e orientamento personalizzato.

Per info 3792227609.