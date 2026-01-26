Realizzazione del calendario “Rinascita”: prevenzione, arte, bellezza e solidarietà

Si è conclusa con la consegna di un assegno da 2.600 euro per i pazienti oncologici dell’ospedale “Fiorini” di Terracina la raccolta fondi lanciata con il calendario “Rinascita”: progetto ideato da Anna Rita Esteso in collaborazione con un gruppo di straordinarie ed energiche donne che hanno vissuto in prima persona l’esperienza tumorale.

E così, un’idea balenata a novembre e sviluppata a dicembre, nel mese di gennaio si era già trasformata in un aiuto concreto per chi più ne ha bisogno.

La consegna è avvenuta il 22 gennaio negli uffici della direzione del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi alla presenza del direttore dell’Ente Ermenio Corina, degli assessori del Comune di Fondi Stefania Stravato e Sonia Notarberardino, di Davide Di Vito dell’Associazione "Il Drappo dell’Assunta" e dell’ideatrice del calendario Anna Rita Esteso.

“Rinascita” è infatti un progetto promosso con la partecipazione, il patrocinio e il supporto dei due Enti e del sodalizio presieduto da Angelo Marrocco.

I dodici scatti sono ambientati a Palazzo Caetani, nel complesso di San Domenico e all’antico Mulino, in località Mola della Corte; le dieci protagoniste, “modelle per un giorno”, sono testimonial di un messaggio universale che, in poche ore, ha fatto vendere 500 copie del calendario. Le ragazze fotografate indossano capi delle collezioni cerimonia di Sposabella, mentre il make-up è a cura di Marianna Fazzone per Beautician.

Una bella storia che inizia nel mese di ottobre 2025 – spiega Anna Rita Esteso - quando abbiamo deciso di dare una mano per aiutare a diffondere il messaggio dell’importanza della prevenzione per la lotta e la cura dei tumori e insieme a sei splendide donne combattenti abbiamo realizzato alcuni scatti per una campagna affissioni nel Comune di Fondi, dove le protagoniste con una semplice frase, raccontavano la loro esperienza. Così è iniziato il progetto di realizzare un calendario solidale che raccontasse con immagini la positività e la forza di donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza di una malattia tumorale, ma che con dignità e grinta hanno deciso di combattere la loro battaglia. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato non solo partecipando ma anche comprando il calendario.

Grazie alla caparbietà dell’ideatrice Anna Rita Esteso e all’energia delle dieci partecipanti, Antonella di Manno, Antonella de Filippis, Elisiana D'Ambrosio, Filomena de Rubertis, Palmina Esteso, Paola Fiorito, Stefania Stravato, Sonia Notarberardino, Stefania Venditti e Liberata Altobelli, in poche settimane il progetto è diventato realtà.

L’assegno è stato consegnato nelle mani della dott.ssa Maria Colonna, responsabile dell’oncologia dell’ospedale “Alfredo Fiorini” di Terracina, per i pazienti del reparto.

La stampa del calendario “Rinascita” è stata possibile grazie al contributo dell’autofficina LAMANCINI, del CASEIFICIO PORTA ROMA e di YUZA BAG.