Oltre 50 volontari al lavoro tra spiaggia e duna per "Il Mare d'Inverno" a Capratica

Le tante Associazioni ed i tanti Volontari che anche quest'anno hanno accolto il nostro invito hanno permesso di liberare uno dei tratti di spiaggia più belli del nostro litorale da kg di rifiuti di ogni tipo, dal più piccolo frammento di plastica passando per bottiglie di vetro, cassette di plastica e polistirolo fino ad arrivare a veri e propri rifiuti ingombranti, un lavoro che se da un lato ci gratifica dall'altro ci rattrista perché ogni anno il bottino è sempre consistente - commenta Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Fare Verde, al termine della 35a Edizione de "Il Mare d'Inverno" tenutasi questa mattina in Località Capratica.

La tappa di Fondi, come dal 2017 ad oggi, si è confermata come una delle più partecipate a livello nazionale, grazie alla sensibilità della cittadinanza e delle numerose Associazioni del comprensorio sempre pronte a rimboccarsi le maniche. Una mattinata iniziata con l'incertezza dovuta al maltempo ma poi, dalle ore 10 alle ore 13, rivelatasi perfetta per le operazioni di raccolta rifiuti condotte dagli oltre 50 Volontari radunatisi sul posto. D'altronde, come ha ricordato attraverso i social il Presidente dell'Associazione Fotografichementi Vincenzo Bucci:

Non serve fare grandi cose per cambiare il mondo, a volte bastano un paio di guanti, un sacco e la voglia di lasciare la spiaggia migliore di come l’abbiamo trovata. Un piccolo gesto collettivo per proteggere il nostro mare e le nostre dune.

E così è stato. Riempiti in totale 24 sacchi di rifiuti di ogni tipo, in particolare bottiglie di plastica, flaconi di detersivi, retine per la mitilicoltura, cotton fioc, tappi e coperchi in plastica, mozziconi di sigarette, pezzi di polistirolo, accendini, giocattoli abbandonati. Un mare di rifiuti di cui possiamo e dobbiamo fare a meno.

Con gli immancabili scout, tante famiglie e numerosi giovani:

Un bellissimo segnale di Partecipazione di cui siamo davvero felici, perché il senso di questo tipo di attività è proprio la sensibilizzazione delle nuove generazioni, che sono per fortuna sempre più attente e sensibili verso la necessità di salvaguardare il nostro territorio - aggiunge Trani.

Particolarmente apprezzata anche la proposta dell'Associazione Leggimi Sempre. Un momento di lettura, coordinato da Cristina Gattamorta, che ha aperto la mattinata coinvolgendo i più piccoli con alcuni libri dedicati all'ambiente e al mare.

"Il Mare d'Inverno" è una manifestazione organizzata da Fare Verde in tutta Italia da ben 35 Edizioni. A Fondi per l'undicesimo anno consecutivo: ringraziamo per il Patrocinio il Comune di Fondi, il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il Parco Riviera Di Ulisse e il Parco Naturale dei Monti Aurunci, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Lazio. L'iniziativa ha registrato l'adesione di tante realtà del territorio: Associazione Pro-Capratica, Casa della Cultura, Fotografichementi, ACLI Provinciali di Latina, Asd Cicloamatori Fondi, Gruppo Scout Fondi 2 "Karol Wojtyla", Associazione Nadyr Donne contro la violenza, Sentieri di Pan, Musicinecultura, Il Quadrato Fondi, Obiettivo Comune, Leggimi Sempre, Il cielo è di tutti. Media Partner è stata anche quest'anno l'emittente radiofonica Radio Show Italia 103e5.

La Presidente del Gruppo Locale Milena Trani conclude: