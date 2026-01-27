Posti disponibili anche in città per il progetto “Pontina – percorsi orientativi e tirocini per l’inclusione in agricoltura”

C’è anche Fondi tra le città che hanno aderito a “Pontina – percorsi orientativi, network e tirocini per l’inclusione in agricoltura”, un progetto promosso dalla Ninfea Cooperativa Sociale mediante la partecipazione ad un avviso pubblico regionale. Scopo del percorso quello di favorire il coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati e promuovere le pari opportunità.

In provincia di Latina, oltre a Fondi, ha aderito anche il Comune di Sabaudia: due realtà in cui il settore dell’agricoltura rappresenta una fetta importantissima dell’economia cittadina.

Non c’è miglior strada – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - che quella del lavoro per costruire un tipo di inclusione autentica e duratura. Il lavoro nobilita l’uomo perché crea indipendenza, rafforza l’autostima, conferisce dignità a ogni individuo e contribuisce ad elevare moralmente una persona in un momento particolare di fragilità. Non solo, un buon impiego riesce anche a dare un enorme slancio per la rinascita e la ripartenza dopo situazioni difficili legate, per esempio, a episodi di violenza domestica. Anche per questo, insieme agli assessori ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino e alle Attività Produttive Stefania Stravato, abbiamo voluto aderire con forza e convinzione a questo progetto che riteniamo prezioso sotto moltissimi punti di vista diversi. L’agricoltura, in questo straordinario progetto, non è più solo lavoro ma anche autonomia e inclusione: insomma, un nuovo modello di welfare rurale in cui abbiamo subito intercettato grandi potenzialità.

Possono essere selezionati fino ad un massimo di 20 beneficiari. Si tratta di un progetto Cofinanziato dall’Unione Europea che prevede laboratori di approfondimento e percorsi personalizzati di orientamento al lavoro, con un’indennità di 6 euro all’ora, e dei veri e propri tirocini di inclusione con un rimborso di 800 euro al mese.

Possano candidarsi ragazzi tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale, persone con disabilità (art. 3 – comma 1 Legge 104/92) o donne vittime di violenza.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a pontina@ninfeasociale.it o contattare il numero 3807795889.

Il progetto è svolto in collaborazione con Saip Formazione Lavoro, Confagricoltura Latina, Floricoltura Paolo Bonini, Azienda Agricola Davide Campoli, Azienda Demetra di Terracina e Cooperativa sociale Viandanza.