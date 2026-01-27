Il sindaco sull’operazione del Comando Guardia di Finanza di Latina: Grazie a nome dell’intera città. Sicurezza non è soltanto combattere i furti

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto esprime apprezzamento per l’operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina e per le indagini condotte sul campo dalla Compagnia di Fondi per l’operazione che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di un ragazzo residente a Fondi, gravemente indiziato dei reati di esercizio abusivo di una professione, adescamento di minorenni, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico.

Come ho detto in più occasioni – ha commentato il primo cittadino Beniamino Maschietto – sicurezza non è solo combattere e contrastare i furti, è anche ma non soltanto questo. A distanza di qualche giorno dall’intervento del Capitano Edoardo Gaglione in un incontro dedicato proprio alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei giovani, che ho apprezzato moltissimo, arriva questa operazione che ha sventato uno dei crimini più odiosi per la società e la popolazione perché colpiscono i minori e i bambini, per antonomasia i più fragili e indifesi della comunità. Un ringraziamento va all’intero comando provinciale e a tutti coloro che hanno cooperato per portare a termine l’operazione. Come ha sottolineato il Capitano durante il convegno, del resto, le forze dell’ordine presidiano sempre il nostro territorio, ed è proprio quando apparentemente non si vedono che sono nel pieno dell’azione.