Nuovi riconoscimenti per l’impegno di Porto di Sperlonga s.r.l. nella sostenibilità e nell’innovazione

Porto di Sperlonga s.r.l., la società che gestisce l’approdo turistico di uno dei Borghi più belli d’Italia, ha ottenuto nei primi giorni del nuovo anno due significativi riconoscimenti, per il suo impegno nella sostenibilità e l’innovazione.

L’ente di certificazione NQA Italia ha emesso, in data 21 gennaio, il certificato di conformità di Porto di Sperlonga s.r.l., per l’attività di Gestione approdo turistico, allo standard PAS 24000:2022, Sistema di gestione sociale, che prende in considerazione i rapporti di lavoro, i diritti umani, la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'etica aziendale.

Il 26 gennaio l’azienda ha ricevuto il Premio Impresa 2025, promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone - Latina attraverso l’Azienda Speciale Informare e con l’assistenza tecnica dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nell’ambito della cerimonia che si è svolta presso l’Auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi, presso l’Abbazia di Fossanova.

Il premio è stato concesso a Porto di Sperlonga s.r.l. nella sezione Innovazione, con la seguente motivazione: Per avere digitalizzato le torrette di erogazione di acqua ed energia elettrica, passando a un sistema di comunicazione wireless, consentendo così al cliente di monitorare i consumi in tempo reale. Per il contributo innovativo del progetto “Il porto digitale del Lazio” l’azienda si consolida come smart marina all’avanguardia. Il progetto Porto digitale del Lazio è stato realizzato con la collaborazione di SHD s.r.l., che ha installato per la prima volta il sistema per la gestione wireless su torrette Gewiss, e della consulente di direzione Barbara Mussardo.

A nome di tutto il Consiglio di amministrazione, ringrazio i soci, il personale e i collaboratori che ci hanno consentito di raggiungere i nuovi traguardi - dichiara Gabriele La Rocca, Presidente dei Consiglio di amministrazione di Porto di Sperlonga s.r.l. - dopo la Bandiera Blu degli approdi turistici, il Blue Marina Awards, le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Questi riconoscimenti offrono ulteriori motivazioni al nostro impegno nel migliorare costantemente i servizi offerti e nella promozione del territorio.

NQA Italia ha avuto il piacere di certificare il Porto di Sperlonga in conformità alla PAS 24000:2022, lo standard di riferimento per la gestione responsabile degli aspetti sociali - dichiara Giusi Cannata, Amministratore unico di NQA Italia s.r.l.

La certificazione ottenuta rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno del Porto di Sperlonga nella tutela dei diritti umani, nel rispetto delle persone, nella promozione della salute e sicurezza sul lavoro e nella creazione di valore condiviso per il territorio e la popolazione locale.

Il percorso intrapreso evidenzia come le infrastrutture portuali possano diventare motori di sviluppo sostenibile, generando opportunità economiche e sociali, rafforzando il legame con la comunità e contribuendo in modo trasparente e responsabile alla crescita del territorio.”

Massimo Leone

Responsabile relazioni esterne Porto di Sperlonga s.r.l.