Vocella (FdI) sulle prossime elezioni: unitÃ  del centrodestra per voltare pagina con il "Modello Meloni"

Con lâ€™approssimarsi della tornata elettorale della prossima primavera che vedrÃ al voto sia per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Latina che per lâ€™amministrazione comunale di Fondi, il consigliere Luigi Vocella (Fratelli dâ€™Italia) lancia un appello alla coesione e alla responsabilitÃ di tutte le forze politiche di coalizione.

Sento forte la spinta che arriva dai nostri militanti, dai dirigenti locali e, soprattutto, dai cittadini che incontro ogni giorno - esordisce Vocella. - Câ€™Ã¨ una richiesta chiara: mettere fine a stagioni di incertezza politica. Oggi, sia in Provincia che nel Comune di Fondi, mancano maggioranze di centrodestra solide e ispirate al modello nazionale e regionale. Ãˆ giunto il momento di ricomporre quel quadro di unitÃ che i nostri elettori ci chiedono a gran voce.

Secondo l'esponente di Fratelli dâ€™Italia, la strada Ã¨ giÃ tracciata dai successi dei livelli superiori di governo:

Non dobbiamo inventare nulla di nuovo, dobbiamo solo guardare a ciÃ² che sta funzionando con successo. Lâ€™esperienza del Governo nazionale di Giorgia Meloni e quella del Governo regionale di Francesco Rocca dimostrano che, quando il centrodestra corre unito e con una visione chiara, i risultati arrivano. Fondi e la Provincia di Latina non possono restare indietro.

L'Appello all'UnitÃ e il richiamo alla responsabilitÃ

Vocella entra poi nel merito delle dinamiche interne alla coalizione con un monito preciso:

L'unitÃ non Ã¨ un'opzione, ma un dovere verso chi rappresentiamo. Per questo voglio essere molto chiaro: chi dovesse apporre eventuali veti allâ€™unitÃ del centrodestra al solo fine di favorire proprie ambizioni personali o interessi di parte, se ne assumerÃ la piena responsabilitÃ davanti agli elettori. Non Ã¨ piÃ¹ il tempo dei tatticismi o dei personalismi; il territorio ha bisogno di una guida forte e Fratelli dâ€™Italia sarÃ il garante di questa compattezza.

La presenza del partito di Giorgia Meloni nelle prossime amministrazioni rappresenterÃ , secondo Vocella, un elemento imprescindibile di crescita:

Fratelli dâ€™Italia Ã¨ pronta a fare la sua parte con donne, uomini e idee allâ€™altezza. La nostra presenza nelle prossime amministrazioni provinciali e di Fondi sarÃ il valore aggiunto per garantire stabilitÃ e una filiera di governo diretta con la Regione e lo Stato. Solo un centrodestra compatto puÃ² dare risposte su infrastrutture, sviluppo economico e servizi.

Lavoriamo da subito â€“ conclude Vocella â€“ per un progetto comune che restituisca dignitÃ e visione strategica alla nostra Fondi e alla provincia intera. Insieme, siamo la forza che serve a questo territorio .

Consigliere Avv. Luigi Vocella

Fratelli dâ€™Italia â€“ Fondi/Latina