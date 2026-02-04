Nasce il Comitato fondano per il NO al Referendum Giustizia

Costituito ufficialmente anche a Fondi il Comitato per il NO al Referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, a cui hanno aderito realtà associative, sociali, sindacali e forze politiche del territorio.

Per il Comitato la Legge Nordio stravolge la Costituzione e mette a rischio l’autonomia della magistratura, sottoponendola al condizionamento del Governo e indebolendo così i controlli su chi esercita il potere.

Come spiegato dal presidente Bachelet nel corso della conferenza stampa:

sono i cittadini ad avere il maggiore interesse a essere garantiti da una magistratura autonoma e indipendente da tutti, a partire dal Governo pro tempore. È questa consapevolezza che ha spinto molte associazioni e tante personalità della società civile a dare vita a questo Comitato. Oltretutto, la legge Nordio non migliora in nulla la qualità del servizio della giustizia: non aumenta gli organici, non riduce i tempi del processo, non stabilizza le migliaia di lavoratrici e lavoratori precari del settore, non aumenta, anzi riduce, le garanzie per le persone. L’unico obiettivo che persegue è quello di indebolire il controllo di legalità sulle scelte di chi esercita il potere.

Una riforma che punta a mettere la magistratura sotto il controllo della politica non migliorerà la condizione delle cittadine e dei cittadini ed inciderà negativamente sui loro diritti, libertà e garanzie.

La legge Nordio, insieme all’Autonomia differenziata e al Premierato, è parte di un disegno più ampio di profondo e radicale cambiamento della nostra Repubblica democratica.

Nelle prossime settimane il Comitato promuoverà iniziative sul territorio per informare la cittadinanza sul tema referendario e sensibilizzare al voto.

Il Comitato è aperto al contributo di tutte e tutti coloro che hanno a cuore la tutela e la difesa della nostra Costituzione.

Per informazioni e adesioni:

anpifondi@gmail.com

Promotori del Comitato per il NO di Fondi: