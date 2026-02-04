Monte San Biagio: sabato 7 e 21 febbraio open day per la carta d'identitÃ  elettronica

Le Carte d'IdentitÃ cartacee perderanno definitivamente validitÃ a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili. Pertanto il Comune di Monte San Biagio ha deciso di organizzare degli Open Day per il rilascio della Carta d'IdentitÃ Elettronica.

Nel mese di febbraio le aperture straordinarie sono programmate per SABATO 7 e SABATO 21 conseguentemente gli uffici anagrafici resteranno aperti dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.

I cittadini dovranno presentarsi muniti di fototessera e vecchio documento d'identitÃ .