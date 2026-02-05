Ritirati 47 contrassegni per disabili falsi durante il monitoraggio e il controllo del territorio

Si Ã¨ conclusa la prima di un'importante fase di monitoraggio e controllo del territorio condotta dal Corpo di Polizia Locale di Fondi, focalizzata sul contrasto all'abuso e alla contraffazione dei C.U.D.E. (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Lâ€™operazione, intensificata nellâ€™ultimo trimestre del 2025 e senza soluzione di continuitÃ nel primo mese del 2026, ha visto impegnati in prima linea gli agenti del Nucleo Accertamenti e dellâ€™Ufficio Affari Generali.

Lâ€™attivitÃ investigativa Ã¨ nata dallâ€™osservazione costante degli agenti sul territorio, i quali hanno rilevato un aumento anomalo di veicoli in sosta che esponevano il tesserino disabili. I controlli, estesi non solo agli stalli riservati ma anche alle zone di sosta tariffata (strisce blu) e aree per residenti, hanno portato alla luce un diffuso sistema di irregolaritÃ ed al ritiro di ben 47 tesserini.

La maggior parte dei documenti ritirati Ã¨ risultata essere composta da copie a colori plastificate, riproduzioni di tesserini regolarmente rilasciati dal Comune di Fondi o da altri enti locali. Gli agenti, grazie allâ€™esperienza maturata e a minuziosi controlli tecnici, sono riusciti a distinguere i falsi dagli originali verificando lâ€™assenza di elementi di sicurezza fondamentali quali:

il timbro a secco;

lâ€™ologramma anticontraffazione;

la fototessera del titolare.

Fondamentale Ã¨ stato il supporto della centrale operativa: attraverso lâ€™utilizzo della banca dati creata e aggiornata dallâ€™Ufficio Affari Generali, Ã¨ stato possibile effettuare controlli incrociati in tempo reale. Tale attivitÃ ha permesso di individuare tesserini appartenenti a soggetti deceduti o titoli ormai scaduti di validitÃ .

Le aree maggiormente presidiate hanno riguardato i cosiddetti "punti sensibili" della cittÃ : lo scalo ferroviario, la Casa Comunale, gli istituti scolastici e il centro urbano, zone dove la carenza di parcheggi spinge spesso i "furbetti" a utilizzare illecitamente il C.U.D.E. per evitare il pagamento della sosta o per occupare spazi non consentiti.

Una volta accertata lâ€™irregolaritÃ , gli agenti hanno proceduto ad attendere i conducenti sul posto. Tale scelta Ã¨ stata dettata dalla necessitÃ di procedere non solo alla sanzione amministrativa, ma soprattutto al ritiro immediato dellâ€™atto, impedendo la prosecuzione dellâ€™illecito.

Il Comando sottolinea la particolare sensibilitÃ dimostrata dal personale operante: in diversi casi sono state riscontrate fotocopie di tesserini intestati a minori malati, utilizzate dai genitori su piÃ¹ veicoli per "praticitÃ ". In queste circostanze, pur procedendo a norma di legge per garantire lâ€™unicitÃ e lâ€™originalitÃ del titolo, gli agenti hanno agito con il dovuto tatto, spiegando lâ€™importanza del rispetto delle procedure per garantire i diritti di tutti i cittadini con disabilitÃ .

Lâ€™operazione non ha avuto un intento meramente sanzionatorio, ma mira a tutelare chi ha realmente diritto allo stallo riservato, garantendo che i proventi della sosta pubblica non vengano sottratti alla collettivitÃ attraverso lâ€™uso di titoli contraffatti. La Polizia Locale di Fondi continuerÃ a monitorare con estrema attenzione il fenomeno per assicurare il rispetto delle regole e la mobilitÃ inclusiva.

Un plauso al Comandante e a tutti gli agenti che hanno cooperato â€“ Ã¨ il commento del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ la falsificazione dei tesserini Ã¨ una pratica odiosa che riduce i servizi dedicati a chi ne ha realmente bisogno e mette in difficoltÃ chi, con problemi di disabilitÃ o deambulazione, non riesce a trovare parcheggio nei pressi di un servizio o di un luogo pubblico.