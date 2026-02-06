Successo per lâ€™open day con ben 850 CIE in 4 giorni

Si Ã¨ concluso con un bilancio di 850 carte di identitÃ effettuate in 4 giorni lâ€™Open Day organizzato dal Comune di Fondi per ritirare dalla circolazione il maggior numero possibile di carte di identitÃ cartacee, non piÃ¹ valide a partire dal 3 agosto 2026.

Dai dati che abbiamo analizzato insieme al dottor Luca Toscano, responsabile del settore â€“ commentano il sindaco Beniamino Maschietto e lâ€™assessore al ramo Santina Trani â€“ sono meno di 100 i cittadini residenti nel Comune di Fondi ancora in possesso del documento della vecchia tipologia. Ricordiamo a tutti, non solo a chi deve passare alla CIE, che Ã¨ possibile prenotare gli appuntamenti online e che i tempi di attesa sono piuttosto brevi rispetto ad altri Comuni di pari o maggiore popolazione.

Un ringraziamento va tutti i dipendenti che hanno cooperato per la buona riuscita dellâ€™Open Day il cui valore non Ã¨ stato soltanto quello di ritirare un elevatissimo numero di documenti cartacei ma anche quello di tendere la mano a chi lavora fuori cittÃ e per recarsi in Comune in settimana avrebbe dovuto prendere un giorno di ferie.