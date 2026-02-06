Dal 13 al 15 febbraio il Torneo Nazionale di minibasket “Coppa Carnevale”

Grande appuntamento cestistico in arrivo a Fondi dove il Comune si propone, anche mediante lo sport, di destagionalizzare l’offerta turistica.

In vista del Torneo Nazionale di minibasket, che si terrà dal 13 al 15 febbraio, è infatti prevista la presenza di circa 180 giovanissimi atleti che trascorreranno tre giorni in città con le rispettive famiglie.

“Coppa Carnevale”, è stato ribattezzato l’evento con i quattro gironi che hanno preso in prestito colori e nominativi dalle più famose maschere della tradizione: pulcinella, arlecchino, colombina e pantalone.

Le squadre, della categoria aquilotti (8-10 anni) in arrivo da tutto il Centro Italia, si sfideranno presso la tensostruttura di via Gobetti, la palestra della scuola Milani e il Palazzetto dello Sport. In quest’ultima struttura si svolgeranno le gare decisive, le finali e le premiazioni di tutte le squadre partecipanti.

Un bell’evento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – che testimonia l’attenzione sul tema anche a distanza di anni dal titolo di Fondi Città europea dello Sport. L’auspicio è che tutti i partecipanti possano vivere tre giorni all’insegna dei più autentici valori sportivi e che abbiano anche l’occasione di vivere il nostro carnevale, visitando e apprezzando la città.

L’evento, organizzato dal Comune di Fondi in collaborazione con la FIP Lazio, gode del patrocinio della Regione Lazio e del supporto della CRI FONDI.