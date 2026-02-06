Il resoconto della partecipazione del MOF alla Fruit Logistica 2026 di Berlino

La cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, il ruolo strategico dei mercati all’ingrosso e la necessità di rafforzare la competitività del sistema agroalimentare sui mercati internazionali. Sono questi i temi che hanno attraversato la partecipazione del MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi a Fruit Logistica 2026, conclusasi a Berlino con un bilancio ampiamente positivo.

La presenza del MOF alla manifestazione si è tradotta in una intensa attività di incontri con operatori, buyer e rappresentanti istituzionali, oltre a momenti di confronto pubblico che hanno confermato il ruolo del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi come hub strategico della filiera ortofrutticola e interlocutore autorevole nel dibattito sul futuro del settore. Lo stand del MOF (Hall 2.2 – Stand C01) si è affermato come spazio di dialogo e relazione, capace di valorizzare il sistema agroalimentare italiano e il territorio di riferimento.

Particolarmente significativo il focus dedicato alla cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità, che ha posto al centro il contributo concreto della filiera organizzata e dei mercati all’ingrosso nel garantire qualità, continuità e competitività. Un confronto che ha evidenziato come il successo della cucina italiana nel mondo sia strettamente legato all’efficienza delle infrastrutture e delle reti che ne rendono possibile ogni giorno la realizzazione.

Nel corso della manifestazione, lo stand del MOF ha inoltre accolto la visita del Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, a conferma dell’attenzione istituzionale verso il ruolo dei mercati all’ingrosso come asset strategici per il Made in Italy agroalimentare.

La partecipazione si è completata con il secondo focus, “MOF Export 4.0: strategie competitive per il mercato internazionale”, dedicato ai temi dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’export. Un momento di approfondimento che ha offerto spunti concreti sulle nuove traiettorie di sviluppo del settore e sulle sfide che attendono i mercati all’ingrosso in un contesto sempre più globale.

Fruit Logistica ha rappresentato per noi un’occasione concreta di confronto e ascolto – dichiara Bernardino Quattrociocchi, presidente del MOF. – Il MOF è stato riconosciuto come interlocutore credibile, capace di portare contenuti, esperienza e visione all’interno del dibattito internazionale. Parlare di cucina italiana patrimonio dell’umanità significa anche interrogarsi su come questa eccellenza venga resa possibile ogni giorno: i mercati all’ingrosso svolgono un ruolo centrale nel garantire tracciabilità, sicurezza alimentare e continuità degli approvvigionamenti, contribuendo allo stesso tempo a una gestione più efficiente dei flussi e alla riduzione degli sprechi. È in questa funzione di equilibrio e responsabilità che il MOF intende continuare a operare, a servizio della filiera e dei territori.

Sottolinea il valore della presenza a Berlino anche l’amministratore delegato Enzo Addessi:

Essere protagonisti in appuntamenti internazionali come Fruit Logistica è fondamentale per misurarsi con il mercato e costruire nuove opportunità. La nostra partecipazione si colloca in una fase di trasformazione del MOF, sostenuta anche dagli interventi finanziati dal PNRR, che stanno rafforzando il Mercato e proiettandolo verso una dimensione sempre più moderna e competitiva.

Il MOF ha partecipato a Fruit Logistica 2026 insieme alle aziende co-espositrici Agrofondi, Agri Peppe, AOP CSC Lazio, Del Prete, Eureka, Forcina Italian Produce e Magliozzi, all’interno di un progetto realizzato con il supporto e la collaborazione di Regione Lazio, Comune di Fondi, Camera di Commercio Frosinone Latina, Informare – Azienda Speciale, Banca Popolare di Fondi e Assomercati.