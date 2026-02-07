Fratelli d'Italia esprime solidarietÃ  allâ€™On. Sara Kelany: la cittÃ  ripudia il vandalismo e lâ€™odio politico

Il gruppo consiliare di Fratelli dâ€™Italia Fondi, desidera esprimere la piÃ¹ profonda e sentita solidarietÃ allâ€™On. Sara Kelany per il vile atto vandalico che ha colpito la sua sede nella nostra cittÃ .

Imbrattare una targa con la scritta "Fascisti" non Ã¨ un esercizio di democrazia, nÃ© una critica politica legittima: Ã¨ un gesto di ignoranza, pochezza d'animo e violenza gratuita che mira a colpire chi, con dedizione e competenza, rappresenta il nostro territorio in Parlamento.

Vogliamo perÃ² ribadire con forza un concetto fondamentale: questo gesto non appartiene a Fondi.

La nostra Ã¨ una cittÃ fatta di persone serie, di onesti lavoratori, di famiglie che ogni giorno contribuiscono alla crescita della comunitÃ con sacrificio e rispetto per le istituzioni.

Fondi Ã¨ una terra di accoglienza e di confronto civile, e non puÃ² essere identificata con le azioni di pochi ignoti che preferiscono la vernice al dialogo e l'insulto al progetto.

L'odio politico Ã¨ l'arma di chi non ha argomenti. L'On. Kelany continuerÃ a lavorare per Fondi e per l'Italia con la grinta di sempre, e noi saremo al suo fianco, senza fare un solo passo indietro di fronte a simili intimidazioni.

Condanniamo fermamente questo episodio, certi che le autoritÃ faranno luce sull'accaduto, e ribadiamo che la nostra azione politica proseguirÃ con ancora piÃ¹ determinazione, orgogliosi dei nostri valori e della nostra identitÃ .

Gruppo Consiliare di FDI Fondi

Avv. Stefano Marcucci

Avv. Luigi Vocella