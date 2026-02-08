Successo per il Meeting “Oltre la crisi della Politica” organizzato da Fondi Vera

Non ha tradito le aspettative il Meeting promosso da Fondi Vera dal titolo "Oltre la crisi della Politica", tenutosi nel pomeriggio di Sabato 7 Febbraio nella Sede del Movimento di Partecipazione Politica presieduto da Francescopaolo De Arcangelis. Sala piena, relatori arrivati da diversi centri della Provincia di Latina e non solo, argomenti di strettissima attualità e uno sguardo rivolto alle prossime Elezioni Provinciali e Comunali.

In un momento di crisi della partecipazione, i movimenti civici rappresentano uno spazio concreto di rinnovamento democratico e di ricostruzione del legame tra Cittadini e Politica - commenta De Arcangelis al termine dell'incontro. - Quando i Cittadini smettono di aspettare soluzioni dall'alto e iniziano ad agire insieme, possiamo dire che nasce un movimento civico, e questa è la mission di Fondi Vera da sei anni a questa parte. Proprio quando la politica fatica a parlare alle persone, il civismo torna a farla nascere dal basso, trasformando la disaffezione in Partecipazione.

L'incontro, moderato dal Dirigente Giuseppe Capotosto, è stato introdotto da un intervento della Portavoce Tina Di Fazio che ha riassunto il percorso di Fondi Vera, dalle prime riunioni nell'autunno del 2019 alla competizione elettorale del 2020, e poi attraverso questi anni di impegno costante e presenza sul territorio:

Il valore dei movimenti civici non sta solo nei risultati ottenuti ma nella capacità di riattivare il senso di responsabilità collettiva, che reputiamo l'obiettivo prioritario della nostra azione politica. Concentrandoci su trasparenza, tutela dei servizi pubblici, gestione delle risorse, difesa degli interessi della Comunità, per costruire Cittadini più attenti, consapevoli, liberi - dichiara Di Fazio.

Hanno accolto l'invito di Fondi Vera il Sindaco di Campodimele Tommaso Grossi, l'ex Sindaco di Formia e attuale Consigliere Comunale Paola Villa, il Consigliere Comunale di Mondragone Carlo Federico, il Presidente del Gruppo Decisamente Latina Andrea Giuliani, il Consigliere Comunale di Priverno Ernesto Desideri, il Consigliere Comunale di Fondi Enesio Iudicone. In platea presenti anche delegazioni di altri gruppi politici e movimenti civici del basso Lazio. Ha concluso i lavori della Conferenza il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera Francesco Ciccone.

La vostra presenza ci onora. Siamo orgogliosi dei legami e dei rapporti di stima reciproca e collaborazione che abbiamo costruito nel corso degli anni. Il percorso che vogliamo avviare mette le persone e le idee davanti ai simboli e agli accordi. Crediamo fortemente nella necessità di studiare strategie comuni, per una rete territoriale che vada oltre le scadenze elettorali. Viabilità, emergenze ambientali, turismo, sanità, legalità e sicurezza urbana, qualità della vita e sociale sono solo alcuni dei temi su cui ci piacerebbe lavorare in sinergia, al di là dei campanilismi, perché siamo convinti che non possa esserci sviluppo di queste aree se non attraverso un progetto distrettuale, ampio e condiviso - ha detto Ciccone.

Dare all'impegno civico la prospettiva per diventare azione di governo, com'è già avvenuto in numerose Città. Rafforzare le esperienze nate nel tempo e dare loro maggiore impulso attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche. Fondi Vera spera di aver aperto un tavolo di confronto permanente, che può e deve aprirsi ad altre realtà del Lazio ma anche dell'alta Campania, che può essere itinerante e coinvolgere anche associazioni di categoria e sigle dell'associazionismo culturale, sociali e ambientaliste.