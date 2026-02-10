Il 28 febbraio l'evento "One World, One Breath. Fondi-Australia: yoga sotto lo stesso cielo"

A distanza di un anno dalla sua partenza alla riscoperta della terra dei canguri e da un grande serata sulla Terrazza del Castello Caetani, Damyoga Lightness torna con un evento yoga in videocollegamento direttamente dall'Australia.

Un'idea insolita che ha subito messo insieme tante persone diverse mosse da un obiettivo comune: ritrovare il benessere psicofisico per costruire qualcosa di positivo per sÃ© stessi, per il prossimo, per la cittÃ .

"One World, One Breath. Fondi-Australia: yoga sotto lo stesso cielo" Ã¨ il titolo dell'evento organizzato dall'Associazione "Centro Storico", con il patrocinio del Comune di Fondi, che si terrÃ presso l'Auditorium comunale "Sergio Preti" a partire dalle 18:30.

Il perchÃ© della collaborazione del sodalizio presieduto da Pino Visca Ã¨ presto detto: l'ingresso sarÃ gratuito ma ad offerta libera e il ricavato sarÃ devoluto nell'acquisto di aiuole in vaso, piante e fiori per il centro storico.

Damiana Maurizio, che riuscirÃ a superare le difficoltÃ legate al fuso orario e alla connessione grazie al contributo tecnico di Stefano Nesti, sarÃ in streaming.

Saranno invece in presenza Silvia Simeone, del Sunsea Studio di Gaeta, Isabella Quadrino (Studio Rebirth), Rita Tacelli e Rino Casazza, che suoneranno gong, campane tibetane e tamburo sciamanico; Valentina Gaudiano arricchirÃ invece il format con un'esperienza di "tocco e percezione".

Nonostante questa avventura pazzesca dall'altra parte del mondo â€“ ha commentato Damiana Maurizio â€“ non ho mai perso la connessione con la mia cittÃ , in particolare con il centro storico: sono le mie radici e desidero continuare a tenerle vive e ben nutrite. Un ringraziamento speciale al Comune di Fondi che ha capito questo evento "difficile" e a Giampaolo Forcina per l'aiuto, prezioso e fondamentale per far funzionare una macchina organizzativa che attraversa due emisferi opposti.

Per info e prenotazioni (solo WhatsApp) +39 3278959394.