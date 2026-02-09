3 ottime medaglie ai Campionati Interregionali di Perugia per la Taekwondo Arduini

Domenica 8 febbraio 2026 il PalaBarton di Perugia ha ospitato il Trofeo Volumnia, Campionato Interregionale di Combattimento riservato alle categorie Beginners, Children, Kids, Cadet e Juniores, richiamando atleti e societÃ da numerose regioni italiane.

Tra i protagonisti della manifestazione si Ã¨ distinta lâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal maestro Simone Arduini, che ha ottenuto importanti piazzamenti confermando la qualitÃ del lavoro svolto in palestra e la crescita del settore giovanile.

Nella categoria Cadetti, Samuele Dicembre ha conquistato una brillante medaglia dâ€™argento nella classe rosse/poom -33 kg, mentre Vittoria Mallegni ha chiuso sul terzo gradino del podio nella categoria rosse/poom -37 kg, al termine di incontri combattuti e di alto livello tecnico.

Buona prestazione anche per Davide Arduini nella categoria children gruppo D -27 kg ottenendo una medaglia di bronzo.

Un bilancio positivo per la societÃ , che torna da Perugia con tre medaglie e segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.