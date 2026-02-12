On Broadway annuncia la preproduzione, dalla scena allo schermo, di “Uno. Nessuno. Centomila.”

On Broadway annuncia ufficialmente l’ingresso nella fase di preproduzione dell’opera cinematografica "Uno. Nessuno. Centomila.". Il progetto segna il passaggio definitivo dal successo teatrale alla dimensione audiovisiva globale, entrando nel vivo della pianificazione tecnica per rispondere agli standard dei principali player dello streaming.

L'opera impegnerà la struttura nei mesi a venire dove le riprese si svolgeranno tra il borgo di Tagliacozzo (AQ), con lo storico Teatro Talia come set principale, e il territorio laziale. La On Broadway consolida così un ponte culturale ed economico capace di generare un indotto reale su entrambe le regioni, valorizzando le eccellenze paesaggistiche e produttive locali all'interno di una vetrina internazionale. Una visione che unisce la salvaguardia dell'identità alla spinta verso l'innovazione distributiva.

La qualità è un processo che richiede rigore e cura millimetrica - dichiara Pannozzo. - Il calore ricevuto in teatro ci spinge ora a curare ogni dettaglio tecnico per rispondere agli standard dei player globali dello streaming. In questa fase, la On Broadway sta definendo posizionamenti di brand e partnership d’eccellenza con realtà imprenditoriali che vogliano associare la propria identità a un’opera di alto valore istituzionale.