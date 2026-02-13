Castello spento il 16 febbraio per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili

Anche il Comune di Fondi, quest'anno mediante un'iniziativa promossa in sinergia con l'Istituto Pacinotti, aderisce alla campagna "M'illumino di Meno" e alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. L'iniziativa, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2 e riconosciuta ufficialmente dal Parlamento con la Legge n. 34/2022, si celebra annualmente il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e l'uso razionale delle risorse.

"M'illumino di Meno" – ricorda il Pacinotti - trascende la mera valenza simbolica dello spegnimento delle luci e si configura come un catalizzatore per la promozione di un cambiamento culturale profondo. L'adesione a questa giornata rappresenta per la comunità scolastica un'occasione formativa fondamentale per affrontare tematiche cruciali legate alla sostenibilità" .

L'obiettivo primario è duplice: da un lato, sensibilizzare studentesse e studenti sulla necessità imprescindibile di tutelare l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici; dall'altro, incoraggiare l'adozione di comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico e gestione delle risorse. È essenziale che la riflessione si estenda oltre la dimensione elettrica, abbracciando la riduzione degli sprechi idrici, alimentari e l'adozione di modelli di economia circolare, come il riuso e il riciclo, ad esempio, nel settore dell'abbigliamento a consumo rapido, che minimizzino l'impatto ecologico dei nostri consumi.

Attraverso la partecipazione attiva a questa giornata, l'Istituto intende rafforzare il proprio impegno nell'Educazione Civica e nella formazione di cittadini pienamente consapevoli delle loro responsabilità ambientali. L'iniziativa non si esaurirà in un unico giorno e in un unico evento, ma sarà integrata in un percorso didattico continuativo volto a trasformare la consapevolezza acquisita in azioni pratiche e durature all'interno dell'ambiente scolastico e domestico.

Ogni gesto di ottimizzazione delle risorse e di riduzione degli sprechi - sottolineano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore all'Ambiente Fabrizio Macaro - contribuisce in modo significativo al benessere collettivo e alla salvaguardia del patrimonio naturale. Complimenti dunque all'impegno del Pacinotti e a tutti gli studenti e a tutti i docenti che, oltre il mero spegnimento delle luci, si stanno impegnando con iniziative concrete.