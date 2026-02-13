Il 25 febbraio presentazione del libro “Mylle sfumature d’azzurro” a Palazzo Caetani

Lo sport come filosofia di vita, non solo come strumento per il raggiungimento di obiettivi fisici o agonistici.

Rientra in questo filone tematico il prossimo appuntamento promosso dal Comune di Fondi e interamente dedicato ai ragazzi che si terrà mercoledì 25 febbraio, nella sala grande di Palazzo Caetani con inizio alle ore 10:30.

Al centro di una mattinata di riflessione collettiva, il libro “Mylle sfumature d’azzurro – storie vincenti di vita e di sport”.

L’autrice Sara Rossi dialogherà con l’assessore allo Sport nonché organizzatore dell’evento Fabrizio Macaro e risponderà alle domande degli studenti e del pubblico in sala.

Il testo racchiude infatti le testimonianze di un gruppo di giovani scrittori under 30 che sono stati chiamati a rispondere ad alcuni quesiti sul potenziale formativo dello sport e sull’attività fisica e agonistica come scuola di vita.

Nel volume, nello specifico, sono contenuti i saggi vincitori del LAB DFG Editore, il concorso all’interno del Myllennium Award promosso dal gruppo Barletta. Tra questi la giovane Sara Rossi, classe 1997, che si è aggiudicata il primo premio nel 2022 con il racconto “Cintura bianca”.

Interverranno il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, il direttore del Parco Ermenio Corina che farà gli onori di casa e il presidente del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino Gianluca Taddeo.

L’evento, promosso dal Comune di Fondi, rientra nel programma di “Fondi Città dello Sport 2026” e gode del Patrocinio del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.