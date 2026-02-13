Monte San Biagio: nasce il Comitato per il No al Referendum Giustizia

Si è costituito ufficialmente anche a Monte San Biagio il Comitato per il NO al Referendum Costituzionale sulla riforma della Giustizia. Hanno aderito realtà associative, sindacali e politiche del territorio, insieme a singoli cittadini che hanno scelto di impegnarsi attivamente nel dibattito pubblico e nella difesa dei principi costituzionali.

La “Legge Nordio” modifica profondamente l’assetto costituzionale, mettendo a rischio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, elementi fondamentali per garantire l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il necessario equilibrio tra i poteri dello Stato.

La riforma non affronta i veri problemi della giustizia — come la durata eccessiva dei processi, la carenza di personale e le inefficienze organizzative — e rischia anzi di aumentare i costi e la complessità del sistema giudiziario. L’obiettivo è quello di indebolire i meccanismi di controllo su chi esercita il potere, esponendo la magistratura a possibili condizionamenti politici. Insieme all’Autonomia differenziata e al Premierato, questa riforma si inserisce in un disegno più ampio di trasformazione della Repubblica parlamentare.

L’indipendenza del potere giudiziario dal governo non è un privilegio, ma una garanzia fondamentale affinché tutte le cittadine e tutti i cittadini siano realmente uguali davanti alla legge. Il rischio, altrimenti, è quello di una giustizia più indulgente con i potenti e più severa con i deboli.

Il Comitato invita le realtà associative, politiche e civiche del territorio, così come i singoli cittadini, ad aderire e a partecipare attivamente alle iniziative in difesa della Costituzione e dei suoi principi fondamentali.

Nelle prossime settimane saranno promosse iniziative pubbliche per informare la cittadinanza sui contenuti del referendum e favorire una partecipazione consapevole al voto.

Per informazioni e adesioni:

comitatonomsb@gmail.com

Promotori del Comitato per il NO di Monte San Biagio: