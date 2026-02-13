Lâ€™APS il Magazzino Fondi rende noto che sono aperte le candidature per il Festival del Magazzino 2026, contest canoro rivolto ai giovani artisti dai 14 ai 30 anni, giunto allâ€™edizione numero otto.

Dopo aver concluso il Festival del Magazzino Kids il mese scorso, lo staff Ã¨ giÃ al lavoro per il contest riservato ai ragazzi. Le candidature, gratuite, sono aperte fino al 28 febbraio: per partecipare basta inviare un videoclip di una breve esibizione, accompagnata dalla propria biografia, una foto artista e un documento dâ€™identitÃ ; lâ€™iscrizione va formalizzata attraverso lâ€™apposito form disponibile sulle pagine social del Festival del Magazzino.

Come lo scorso anno sono previste due categorie: cover e brani originali. Ad aprile si svolgeranno le semifinali e a maggio lâ€™evento finale. Il regolamento generale Ã¨ consultabile sul sito ufficiale festivaldelmagazzino.com e sulle pagine social del Festival del Magazzino.

Lo scorso anno trionfÃ² il cantautore fondano Pestifero con la sua Pesaro, al termine di una lotta serrata con numerosi interpreti di indiscusso talento. La caccia al successore Ã¨ giÃ partita!