L'iniziativa "storia VERA" ha rotto il ghiaccio con "la riconquista del Castello" fino alla rivolta delle arance

Presentato come un ciclo di incontri per rivivere momenti della storia cittadina attraverso libri, documenti, testimonianze, allo scopo di favorire un dibattito e una riflessione su com'è cambiata la Città a seguito di quei fatti e come vive oggi quelle stesse situazioni, ha riscosso già una bella risposta di partecipazione. L’iniziativa “storia VERA” ha rotto il ghiaccio Giovedì 12 Febbraio, con “La riconquista del Castello”.

Intervistato da Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, l’autore del libro, Gianfranco Antonetti, ha raccontato la vicenda con tanto di aneddoti e curiosità nella Sede di Via Roma, dopo il saluto di benvenuto da parte dell’Avv. Francescopaolo De Arcangelis, Presidente del Movimento di Partecipazione Politica che ha ideato e ospitato la Presentazione del libro.

Gianfranco Antonetti, esponente politico di spessore, già Assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Sport e Cultura tra gli anni ’80 e ’90, già Consigliere Comunale dal 1960 al 1968, autore di numerosi lavori sulla storia e sulla politica locale, e da sempre impegnato nell’associazionismo culturale e sociale, è stato accompagnato ieri nella Presentazione da altri amici che hanno fatto parte del libro e ne hanno curato alcuni specifici capitoli.

Si sono, infatti, alternati al microfono Carlo Alberoni, Virginio Palazzo, Corrado Pesce e Luigi De Luca. Con il loro contributo fatto di emozioni e ricordi, tra la Fondi di ieri e quella di oggi, attraverso la Partecipazione, all’epoca concreta e oggi purtroppo sempre più difficile da stimolare.

Ci sono fatti che hanno cambiato per sempre la storia della nostra terra. Questo è indubbiamente uno di quelli meno conosciuti ma più importanti e che ci hanno restituito un simbolo, il simbolo. Ci tenevamo ad aprire questo nuovo progetto culturale proprio con la riconquista del Castello perché rappresenta una delle esperienze più autentiche di partecipazione e coraggio, capace di unire le persone - dichiara Ciccone.