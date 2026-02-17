VenerdÃ¬ 20 e 27 febbraio Corso gratuito di difesa personale femminile promosso dal Comune

Lâ€™Assessorato allo Sport del Comune di Fondi, in collaborazione con il Team Tagliavento â€“ Asd Fighting Club Fondi, promuove un Corso gratuito di difesa personale femminile.

Le lezioni si svolgeranno presso la palestra dellâ€™istituto Scolastico Milani di Fondi, in Piazza Domenico Purificato, venerdÃ¬ 20 febbraio e venerdÃ¬ 27 febbraio, alle ore 21:15, in presenza di quattro istruttori: il Maestro Luigi Tagliavento â€“ Cintura nera V Dan, Alessandro Lutzu, Leonardo Feula e Gianluca Panici.

Una bella opportunitÃ â€“ commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e lâ€™assessore allo Sport Fabrizio Macaro â€“ che abbiamo voluto condividere con le donne della cittÃ . Pochi rudimenti, prontezza e unâ€™infarinatura generale possono realmente prevenire situazioni spiacevoli che, purtroppo, si presentano tutti i giorni come ci raccontano i media. Il corso Ã¨ completamente gratuito e a tutte le partecipanti verrÃ rilasciato un attestato quindi invitiamo le ragazze di 18 anni compiuti e le donne, anche meno giovani, a partecipare numerose.