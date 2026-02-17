Monte San Biagio: dichiarazioni di Carnevale dopo l'investitura a candidato presidente della provincia

Sento il dovere, ma soprattutto l’onore, di condividere con la cittadinanza una notizia importante.

A seguito dell’incontro tra tutti i sindaci di Forza Italia della provincia di Latina, il coordinatore provinciale **Giuseppe Di Rubbo** ha proposto il mio nome come candidato alla **Presidenza della Provincia di Latina** per le elezioni del 15 marzo.

Nella riunione odierna dei coordinatori regionali, la decisione è maturata al termine di un confronto ampio e costruttivo tra le forze della coalizione, che hanno individuato nella mia figura “il profilo più autorevole, competente e rappresentativo per guidare l’ente provinciale in una fase cruciale per il futuro del territorio pontino.”

Accolgo questa responsabilità con profondo senso istituzionale, consapevole dell’importanza del ruolo e delle sfide che attendono la nostra provincia.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai coordinatori regionali **Paolo Trancassini, Davide Bordoni e Marco Di Stefano** per la fiducia accordatami, e a **Claudio Fazzone** che, in trent’anni di vita politica, ha rappresentato per me un punto di riferimento costante, sostenendomi sempre con lealtà e convinzione.

Nel mio incarico di Sindaco di Monte San Biagio ho cercato di operare con serietà, ascolto e spirito di servizio. Se sarò chiamato a guidare la Provincia, il mio obiettivo sarà chiaro: fare dell’ente provinciale la casa di tutti i Sindaci, senza distinzione di colore politico, mettendo al centro le esigenze dei Comuni e delle comunità che rappresentano.

Una Provincia vicina ai territori, capace di programmare, sostenere e accompagnare lo sviluppo dell’intero comprensorio.

Da parte mia, continuerò a garantire **impegno**, **determinazione** e la volontà di lavorare per il bene comune, come credo di aver dimostrato in tutti questi anni.

Ringrazio tutti voi per il sostegno e la vicinanza che non mi avete mai fatto mancare.