Pubblicato Avviso per l'assegnazione di un box del mercato coperto per finalitÃ  sociali

Non solo vendita di eccellenze agroalimentari, eventi e aperitivi al mercato coperto di via Gioberti che si prepara ad accogliere anche interessanti attivitÃ sociali.
Lâ€™opportunitÃ , giÃ sperimentata con risultati virtuosi in molte parti del mondo e dâ€™Italia, si Ã¨ concretizzata con la pubblicazione sullâ€™Albo Pretorio di un avviso per lâ€™assegnazione di un box dedicato esclusivamente alle realtÃ senza scopo di lucro.
Possono partecipare associazioni regolarmente costituite e dotate di statuto, associazioni operanti nei settori sociale, culturale, sportivo, educativo, ricreativo o di promozione del territorio purchÃ© venga esclusa nella programmazione qualsiasi attivitÃ avente finalitÃ di lucro. Vendita sÃ¬, dunque, purchÃ© lâ€™utile venga reinvestito nelle attivitÃ dellâ€™associazione.
La proposta dovrÃ quindi riguardare progetti di carattere sociale, culturale, promozionale, educativo, aggregativo o di interesse collettivo.
Prosegue lâ€™iter di riqualificazione, non solo strutturale del mercato coperto di via Gioberti â€“ commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ abbiamo avviato molti progetti di inclusione sociale, per esempio nel campo dello sport, sul litorale o in collaborazione con le scuole, oggi imbocchiamo una nuova strada in un contesto completamente diverso che sono sicuro ci darÃ tante soddisfazioni.
Lâ€™idea â€“ aggiunge lâ€™assessore al ramo Stefania Stravato â€“ ci Ã¨ venuta osservando e studiando nel dettaglio tante realtÃ positive e virtuose che hanno preso forma negli ultimi anni. Coinvolgendo lâ€™assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino abbiamo quindi pensato a creare i presupposti per avviare progetti analoghi anche a Fondi. Le possibilitÃ sono tante, siamo sicuri che le associazioni del territorio, oltremodo operose e piene di idee, possano trovare lâ€™avviso interessante presentando progetti di qualitÃ .
Il box potrÃ essere aperto in orario di apertura del mercato ossia dal martedÃ¬ al sabato dalle 07:30 alle 14:00 e la domenica dalle 06:30 alle 14:00.
MODALITAâ€™ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrÃ essere inviata esclusivamente con le seguenti modalitÃ , entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dellâ€™avviso tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec: suapfondi@pecaziendale.it o a mano presso lâ€™Ufficio Protocollo del Comune di Fondi.
Alla domanda dovrÃ essere allegata:
- copia dellâ€™atto costitutivo e dello statuto dellâ€™associazione;
- breve relazione illustrativa delle attivitÃ svolte e delle finalitÃ perseguite;
- copia del documento di identitÃ del legale rappresentante.
Prima di una eventuale candidatura si consiglia la lettura completa e approfondita del bando https://servizionline.comune.fondi.lt.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=12277153&DOCORE_versione=1&FNSTR=KVTBFY_EA_JRLJFDQTPNJXJG_DE_CYELFEVNN__(STNBQAQR_R).AMH&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME .