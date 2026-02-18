Partecipa a FondiNotizie.net

Pubblicato Avviso per l'assegnazione di un box del mercato coperto per finalitÃ  sociali

Da oggi 15 giorni per presentare domanda. Bando rivolto ad associazioni senza scopo di lucro

Comunicati Stampa
Non solo vendita di eccellenze agroalimentari, eventi e aperitivi al mercato coperto di via Gioberti che si prepara ad accogliere anche interessanti attivitÃ  sociali.

Lâ€™opportunitÃ , giÃ  sperimentata con risultati virtuosi in molte parti del mondo e dâ€™Italia, si Ã¨ concretizzata con la pubblicazione sullâ€™Albo Pretorio di un avviso per lâ€™assegnazione di un box dedicato esclusivamente alle realtÃ  senza scopo di lucro.

Possono partecipare associazioni regolarmente costituite e dotate di statuto, associazioni operanti nei settori sociale, culturale, sportivo, educativo, ricreativo o di promozione del territorio purchÃ© venga esclusa nella programmazione qualsiasi attivitÃ  avente finalitÃ  di lucro. Vendita sÃ¬, dunque, purchÃ© lâ€™utile venga reinvestito nelle attivitÃ  dellâ€™associazione.

La proposta dovrÃ  quindi riguardare progetti di carattere sociale, culturale, promozionale, educativo, aggregativo o di interesse collettivo.

Prosegue lâ€™iter di riqualificazione, non solo strutturale del mercato coperto di via Gioberti â€“ commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ abbiamo avviato molti progetti di inclusione sociale, per esempio nel campo dello sport, sul litorale o in collaborazione con le scuole, oggi imbocchiamo una nuova strada in un contesto completamente diverso che sono sicuro ci darÃ  tante soddisfazioni.

Lâ€™idea â€“ aggiunge lâ€™assessore al ramo Stefania Stravato â€“ ci Ã¨ venuta osservando e studiando nel dettaglio tante realtÃ  positive e virtuose che hanno preso forma negli ultimi anni. Coinvolgendo lâ€™assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino abbiamo quindi pensato a creare i presupposti per avviare progetti analoghi anche a Fondi. Le possibilitÃ  sono tante, siamo sicuri che le associazioni del territorio, oltremodo operose e piene di idee, possano trovare lâ€™avviso interessante presentando progetti di qualitÃ .

Il box potrÃ  essere aperto in orario di apertura del mercato ossia dal martedÃ¬ al sabato dalle 07:30 alle 14:00 e la domenica dalle 06:30 alle 14:00.

MODALITAâ€™ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrÃ  essere inviata esclusivamente con le seguenti modalitÃ , entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dellâ€™avviso tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec: suapfondi@pecaziendale.it o a mano presso lâ€™Ufficio Protocollo del Comune di Fondi.

Alla domanda dovrÃ  essere allegata:

  • copia dellâ€™atto costitutivo e dello statuto dellâ€™associazione;
  • breve relazione illustrativa delle attivitÃ  svolte e delle finalitÃ  perseguite;
  • copia del documento di identitÃ  del legale rappresentante.

Prima di una eventuale candidatura si consiglia la lettura completa e approfondita del bando https://servizionline.comune.fondi.lt.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=12277153&DOCORE_versione=1&FNSTR=KVTBFY_EA_JRLJFDQTPNJXJG_DE_CYELFEVNN__(STNBQAQR_R).AMH&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME .

