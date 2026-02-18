Pubblicato Avviso per l'assegnazione di un box del mercato coperto per finalitÃ  sociali

Non solo vendita di eccellenze agroalimentari, eventi e aperitivi al mercato coperto di via Gioberti che si prepara ad accogliere anche interessanti attivitÃ sociali.

Lâ€™opportunitÃ , giÃ sperimentata con risultati virtuosi in molte parti del mondo e dâ€™Italia, si Ã¨ concretizzata con la pubblicazione sullâ€™Albo Pretorio di un avviso per lâ€™assegnazione di un box dedicato esclusivamente alle realtÃ senza scopo di lucro.

Possono partecipare associazioni regolarmente costituite e dotate di statuto, associazioni operanti nei settori sociale, culturale, sportivo, educativo, ricreativo o di promozione del territorio purchÃ© venga esclusa nella programmazione qualsiasi attivitÃ avente finalitÃ di lucro. Vendita sÃ¬, dunque, purchÃ© lâ€™utile venga reinvestito nelle attivitÃ dellâ€™associazione.

La proposta dovrÃ quindi riguardare progetti di carattere sociale, culturale, promozionale, educativo, aggregativo o di interesse collettivo.

Lâ€™idea â€“ aggiunge lâ€™assessore al ramo Stefania Stravato â€“ ci Ã¨ venuta osservando e studiando nel dettaglio tante realtÃ positive e virtuose che hanno preso forma negli ultimi anni. Coinvolgendo lâ€™assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino abbiamo quindi pensato a creare i presupposti per avviare progetti analoghi anche a Fondi. Le possibilitÃ sono tante, siamo sicuri che le associazioni del territorio, oltremodo operose e piene di idee, possano trovare lâ€™avviso interessante presentando progetti di qualitÃ .