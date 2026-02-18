Venerdì 20 le associazioni a lezione di Pace con Impagliazzo a Palazzo Caetani

“La pace è ancora possibile?” Una domanda sulla quale si interrogano in tanti e alla quale cercherà di dare risposta Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, professore di Storia della Pace all’Università di Roma Tre.

L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle 18.00, presso il salone di Palazzo Caetani, in Corso Appio Claudio 3 a Fondi.

A organizzare questo evento un insieme di associazioni e realtà locali che da mesi hanno iniziato a muovere dei passi verso il grande tema della pace. Stiamo parlando di AGESCI – Scout Fondi 1, ANPI sezione di Fondi Pietro Ingrao, ARS – Arte, Ricerca e Sperimentazione, l’Azione Cattolica diocesana di Gaeta e delle parrocchie di Fondi, l’associazione culturale intitolata a Vittorio Bachelet, l’associazione Lazio Nuovo, il circolo intercomunale di Legambiente, il presidio di Libera, l’associazione di cultura politica Obiettivo Comune, la Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di Gaeta e “Un ponte per”. Accanto a loro non mancano i patrocini del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del comitato promotore della Casa della Cultura

Fondi, continua questo percorso che muove coscienze attraverso la volontà di domandarsi cosa può essere fatto in merito al grande tema della pace, in un tempo nel quale sembra che tutti parlano solo di guerre.

Da sottolineare quanto appena quattro mesi fa, proprio a Fondi, si è svolta la manifestazione cittadina sul tema della pace che ha portato ad intervenire diverse realtà associative che si sono riunite anche in questo evento e persino le scuole e le istituzioni locali.

A rendere ancora più di spessore l’iniziativa, la partecipazione del docente universitario Marco Impagliazzo, oggi ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e titolare anche della cattedra di Storia della Pace, e già professore all’Università per Stranieri di Perugia.