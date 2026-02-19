Bonificati i canali e recuperate tonnellate di rifiuti grazie ad un'azione congiunta

Si è conclusa l’operazione di pulizia congiunta tra De Vizia Transfer, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Comune di Fondi che ha portato alla raccolta di tonnellate di rifiuti gettati dai canali.

Un’impresa non semplice, che ha fatto seguito ad un capillare lavoro di trinciatura da parte degli operai dell’Ente presieduto da Lino Conti.

Dopo il primo round di recupero, raccolta e conferimento di rifiuti avvenuto a inizio febbraio, nei giorni scorsi la squadra di bonifica ambientale è intervenuta in via Quarto Iannotta, via Goffa e via del Mare.

È uno scempio – ha commentato amareggiato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – noi lavoriamo per migliorare di un punto percentuale la differenziata, ci impegniamo a separare la parte cartacea da quella plastica del Tetra Pak e c’è ancora chi, nel 2026, getta cumuli di immondizia nei nostri canali. Ho voluto condividere queste immagini con la stampa per sensibilizzare, per far riflettere. Grazie ad una capillare rete di telecamere stiamo facendo tante sanzioni, ma reprimere non basta, è necessario e indispensabile rafforzare la cultura ecologica e ambientale dell’intero Centro Italia. Credo che il messaggio veicolato dalle fotografie raccolte sia forte: non è questo il pianeta in cui vogliamo vivere. Nel corso dell’ultimo Ecoforum che si è tenuto il 9 febbraio a Latina, il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi ha citato Fondi come esempio virtuoso al livello regionale. Siamo soddisfatti del nostro 82,9 % di differenziata, va benissimo essere i “primi della provincia” – ha concluso il primo cittadino - ma queste foto dimostrano che bisogna fare di più. Serve un cambio di passo culturale prima ancora che organizzativo.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro hanno inoltre voluto ringraziare per l’impegno e per l’impresa tutti coloro che hanno cooperato alla bonifica dei canali: un’attività tutt’altro che banale che richiede tempo, uomini, risorse, mezzi meccanici idonei e condizioni meteorologiche favorevoli.