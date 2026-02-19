Riconoscimento simbolico conferito al Sovrintendente Capo Domenico Catena

Al Sovrintendente Capo Domenico Catena per aver condotto una brillante carriera presso Il Commissariato di Polizia di Fondi ed essersi speso al servizio della collettività per contrastare il crimine e garantire l’ordine e la sicurezza della Città.

Quarantuno anni di polizia di cui oltre la metà trascorsi a Fondi e l’ultimo capitolo della carriera interamente dedicato all’ordine pubblico della Città: riconoscimento simbolico per il Sovrintendente Capo Domenico Catena, da poche settimane in pensione.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, questa mattina, ha voluto consegnargli un piccolo ricordo valido come ringraziamento per l’impegno, la passione, la costanza e la dedizione con cui Domenico Catena ha svolto un lavoro fondamentale per l’intera comunità. Un ruolo delicato, interpretato sempre con grande discrezione, che ha contribuito a preservare la serenità cittadina nel segno della legalità e a garantire lo svolgimento di grandi eventi in sicurezza.

Catena – ha commentato il sindaco Beniamino Maschietto – mi ha insegnato moltissimo, è stato prezioso sotto ogni punto di vista ma, soprattutto, ed è qualcosa che non gli ho mai detto fino ad oggi, mi ha aiutato, con la sua sensibilità, a capire meglio e a dare valore ad aspetti della popolosa comunità straniera residente a Fondi che forse, altrimenti, non avrei mai compreso.

Arrivato nella sua città d’origine, Fondi, nel 1997, Domenico Catena aveva già maturato una lunga esperienza sul campo “risalendo lo stivale” incarico dopo incarico. Un anno, tra l’86 e l’87, nel corpo di vigilanza del magistrato Giovanni Falcone, poi il reparto mobile di Napoli e la volante, avamposto della lotta al crimine partenopeo. Nell’ufficio politico del commissariato di Polizia di Fondi ha infine perfezionato la sua lunga esperienza nel campo dell’ordine pubblico e della sicurezza.

La verità – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – è che senza l’esperienza di Domenico Catena sarebbe stato difficile organizzare con successo molti grandi eventi degli ultimi anni che tutti noi ricordiamo con piacere e apprezzamento. La sua capacità di unire e armonizzare e i suoi preziosi consigli hanno insegnato moltissimo a tutti noi.

Alla cerimonia sono stati presenti anche l’assessore Fabrizio Macaro e i consiglieri Giulio Cesare Di Manno e Franco Carnevale che hanno espresso parole di grande apprezzamento nei confronti di una persona che, con i suoi modi e i suoi valori, ha sempre dimostrato di avere, come si suol dire, la divisa cucita addosso.