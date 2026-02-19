Partecipa a FondiNotizie.net

Monte San Biagio: venerdÃ¬ 27 incontro con il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli su Decreto Sicurezza e Referendum sulla Giustizia

Si terrÃ  a Monte San Biagio un importante incontro pubblico con la partecipazione del Vice Presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli.

Lâ€™evento sarÃ  un momento di confronto e approfondimento sui temi del Decreto Sicurezza e del referendum sulla riforma della giustizia, questioni centrali per il futuro del Paese e per il rafforzamento dei principi di legalitÃ , efficienza e tutela dei cittadini.

Nel corso dellâ€™incontro saranno illustrati i contenuti delle misure in discussione e le ragioni che ne sottolineano lâ€™importanza nel quadro dellâ€™azione parlamentare e di governo. SarÃ  inoltre uno spazio aperto al dialogo con amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini.

La presenza del Vice Presidente Rampelli testimonia lâ€™attenzione verso il territorio e la volontÃ  di promuovere un confronto serio e costruttivo su temi fondamentali per la sicurezza e la giustizia in Italia.

