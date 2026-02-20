Il 6 marzo inaugurazione della mostra fotografica “Ritratti di Donna” dedicata alla figura della donna ed ai suoi stati d’animo

Verrà inaugurata, presso il Palazzo Caetani di Fondi, il prossimo 6 marzo la mostra fotografica “Ritratti di Donna” nata dalla collaborazione tra l’Associazione Ginepro Art ed i fotografi Enrico Duratorre e Loretta Cester, a cui il Comune di Fondi ed il Parco dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi hanno concesso il patrocinio.

La mostra fotografica "Ritratti di Donna" nasce dall'idea del fotografo Enrico Duratorre di raccontare la figura della donna al di là degli stereotipi che la società prova ad imporre e di Loretta Cester che con il suo “L’Eco del Centro” ha provato ad esplorare e raccontare lo stato di sdoppiamento interiore, l’istante in cui il Sé si specchia, si perde, si moltiplica.

I due fotografi hanno voluto provare a raccontare, attraverso i loro scatti, la donna nella sua unicità.

Ogni persona ha delle caratteristiche che la rendono unica e, solo l'occhio attento di un fotografo sensibile, può riuscire a cogliere e raccontare queste particolarità che rendono ogni persona diversa dall'altra – ci spiega Enrico Duratorre - Attraverso un sapiente uso delle luci, una gestione dei colori e degli sfondi, si può sfatare il mito ‘dell'io non sono fotogenico’ e, mescolando la creatività alla gestione della luce e del colore possono nascere piccoli capolavori.

Diceva Ansel Adams che "Non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito, e le persone che hai amato", tutto questo è nella mostra curata da Enrico Duratorre e Loretta Cester, che, attraverso questi scatti hanno voluto provare a creare un nuovo punto di osservazione di quella che è la fotografia di ritratto, uno stile complesso nella sua semplicità, per la presenza di numerosi fattori da incasellare come in uno straordinario mosaico e che nell’immaginario collettivo è riservata ai modelli ed alle modelle con un bell’aspetto fisico.

Questa mostra vuole essere un primo passo verso una nuova cultura della fotografia di ritratto che guarda al futuro per le tecniche utilizzate, ma che si lascia ispirare dalla pittura del rinascimento, dove i ritratti erano il racconto di un momento della vita e non semplicemente l’immagine legata all’aspetto estetico.

La mostra sarà impreziosita da due straordinari concerti.

Ad aprire l’esposizione, il 6 marzo, sarà la sassofonista Laura Venditti con il concerto “Figure di Donna”, dedicato alla figura femminile.

L’8 marzo, in occasione della chiusura, si terrà “Ritratti in Jazz”, con la formazione Alchemic Groove Sax Duo, composta dai sassofonisti Danilo Florimondo Lidano e Laura Venditti. Il concerto sarà dedicato agli stati d’animo, prendendo spunto dalla sezione della mostra “L’Eco del Centro”.

Sabato 7 marzo, nel pomeriggio, Enrico Duratorre accompagnerà il pubblico nel mondo della fotografia di ritratto, raccontando il suo personale modo di interpretarla e offrendo a chi lo desidererà la possibilità di sperimentare, posando davanti alla sua macchina fotografica.

Appuntamento da non perdere, a partire da venerdì 6 marzo ore 17.00 per una tre giorni dedicata alla figura femminile ed ai suoi stati d’animo.

La mostra sarà visitabile presso il Palazzo Caetani, in Corso Appio Claudio 1 a Fondi, con l’orario 9.00 – 13.00 la mattina e 16.00 – 20.00 il pomeriggio.

PROGRAMMA

Venerdì 6 marzo

Ore 17.00 Vernissage Mostra Fotografica “Ritratti di Donna”

Ore 18.00 concerto “Figure di Donna” con Laura Venditti

Sabato 7 marzo

Ore 17.00 “Dentro il ritratto” di Enrico Duratorre

Domenica 8 marzo

Ore 18.00 Finissage – Concerto “Ritratti in Jazz” con Alchemic Groove Sax Duo.