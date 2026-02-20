La Willie Basket Rieti si aggiudica la “Coppa Carnevale” del Torneo di Minibasket

Grande successo per il Torneo Nazionale di minibasket che si è tenuto a Fondi dal 13 al 15 febbraio e, per questo motivo, denominato "Coppa Carnevale".

A sfidarsi ben 180 piccoli atleti, suddivisi in 12 squadre, che hanno trascorso tre giorni in città con le rispettive famiglie all’insegna dello sport e non solo.

Dopo un totale di 32 gare disputate in soli 3 giorni, nella finale per il primo e secondo posto ad aggiudicarsi il torneo sono stati gli aquilotti del Willie Basket Rieti che, per un solo punto di differenza, hanno avuto la meglio sui ragazzi della Smg Latina.

Al cospetto di un palazzetto gremito, con oltre 300 genitori presenti a fare il tifo, il momento della vittoria si è trasformato in una grandissima festa all’insegna dei più autentici valori sportivi, della sana competizione e del divertimento dentro e fuori il campo.

Terzo posto per la CBA Torre Annunziata che ha avuto la meglio su Academy Terracina.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, che ha organizzato l’evento, e dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto entusiasta di un evento sportivo in piena armonia con i valori che l’Ente persegue e promuove da anni.