Due incontri organizzati dal Comune e dai Carabinieri per prevenire truffe e raggiri nei confronti degli anziani

Anziani a lezione di prevenzione con l’Arma dei Carabinieri: tornano gli incontri promossi dal Comune di Fondi per informare e sensibilizzare la collettività su tematiche sempre di grande attualità.
Due gli appuntamenti che si terranno presso i centri anziani della città: il primo è in programma il 10 marzo alle 15:30 presso la sede principale in Piazza IV Novembre.
Il secondo incontro si terrà invece giovedì 12 marzo, sul litorale, presso il centro anziani “Lido di Fondi”, nell’ex plesso scolastico di Salto Covino.
In cattedra, con esempi pratici e consigli utili, il comandante della Tenenza di Fondi Alessandro Ragni.
Non mancherà un saluto da parte del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, che ha fortemente voluto l’iniziativa, e dell’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino che, in collaborazione con il primo settore, coordina le attività nei tre centri anziani territoriali.
Media partner dell’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione, volta a condividere con i meno giovani della città, elementi per riconoscere truffatori e malintenzionati, Radio Show Italia 103.5.