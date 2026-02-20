Ottimo riscontro per la seconda tappa dell’iniziativa “storia VERA” con “La rivolta delle arance”

Anche la seconda tappa del ciclo di incontri Storia Vera ha riscosso interesse e partecipazione, e siamo felici dei numerosi riscontri che stanno arrivando per questa iniziativa. Era nostra intenzione scoprire e riscoprire pagine di storia fondana che purtroppo ancora alcuni ignorano ed è significativo il fatto che alcune scuole abbiano manifestato curiosità per le pubblicazioni e le vicende raccontate. Motivo per cui sicuramente il progetto culturale di Fondi Vera continuerà e vedrà protagonisti altri autori e testimonianze - annuncia Tina Di Fazio, Portavoce del Movimento di Partecipazione Politica.

Insieme a Gaetano Visca, del Forum delle Idee, a Carlo Alberoni e Gianfranco Antonetti, abbiamo ripercorso le giornate e la crisi generale che il 3 Febbraio 1969 scaturirono nello Sciopero Generale, una mobilitazione dell’intera Città che vide migliaia di fondani sfilare lungo le strade e poi dirigersi verso la Stazione per bloccare la linea ferroviaria con un’azione che provocò scalpore e registrò interventi delle Forze dell’Ordine, arresti, l’assalto alla Caserma dei Carabinieri sedato con idranti e lacrimogeni. Una “rivolta” che portò la Città di Fondi sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e in Parlamento, con interrogazioni e dibattiti.

Giovedì 26 Febbraio, dalle ore 19,30, nella Sede di Via Roma 64, ospiteremo l’ultima tappa del percorso con “La storia dell’agricoltura nel comprensorio di Fondi” insieme al suo autore, Carlo Alberoni. Un libro di circa 500 pagine pubblicato a Febbraio del 2021 e che ha ancora un grande valore, non solo simbolico ma anche e soprattutto documentale. Ricerche, fotografiche e storiografiche, che affondano le radici in un comprensorio che ha per vocazione primaria il settore. Un libro che omaggia l'impegno dei contadini, dei tecnici del settore, degli operatori commerciali nel produrre lo sviluppo della nostra agricoltura.

A distanza di anni l'agricoltura è rimasta uno dei comparti di maggiore incidenza sull'economia fondana. Un ruolo che ha nel Centro Agroalimentare all'ingrosso di Viale Piemonte la sua forza e spinta. Che nonostante mille difficoltà riesce ad affermarsi sul panorama nazionale ed europeo. Valore aggiunto della Piana, purtroppo penalizzato da un cronico isolamento infrastrutturale che ne limita il potenziale logistico - aggiunge la Portavoce Di Fazio.

Giovedì 26 Febbraio concluderemo il ciclo di incontri "storia VERA" con un doveroso tributo a questa terra, ai suoi frutti, al lavoro duro di tanti fondani e non solo. Un'occasione di confronto sui nuovi scenari, sulle opportunità di crescita e le prospettive di sviluppo per l'intero comprensorio.