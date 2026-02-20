Monte San Biagio: Federico Carnevale accetta la candidatura alla presidenza della Provincia nelle prossime elezioni

Viste le elezioni provinciali del prossimo 15 marzo, ho accettato la candidatura alla Presidenza della Provincia di Latina per cercare di mettere a disposizione la mia esperienza amministrativa al servizio di tutti i Comuni del territorio, in uno spirito di responsabilitÃ e collaborazione istituzionale, come peraltro avvenuto nellâ€™attuale amministrazione presieduta da Gerardo Stefanelli.

Ãˆ una fase delicata per gli enti locali e credo che la Provincia debba rappresentare un punto di riferimento concreto per i Sindaci, chiamati ogni giorno ad affrontare difficoltÃ operative, carenze di risorse e problematiche complesse che incidono direttamente sulle comunitÃ .

Qualora dovessi assumere questo incarico, dal 15 marzo in poi il mio impegno sarÃ quello di continuare il lavoro di dialogo tra la Provincia e tutti i Comuni senza distinzioni.

Da Sindaco conosco bene le responsabilitÃ e le difficoltÃ che accompagnano chi amministra un territorio. Per questo sono convinto che il Presidente della Provincia debba essere prima di tutto un Sindaco tra i Sindaci: capace di ascoltare, comprendere e farsi carico delle esigenze di ciascun Comune.

Il programma che si sta elaborando nasce anche da un percorso di ascolto e confronto maturato nel tempo con amministratori e Sindaci del comprensorio, raccogliendo esigenze, criticitÃ e prioritÃ che accomunano i nostri territori, per cercare di offrire risposte concrete e condivise.

La Provincia deve essere la casa istituzionale di tutti i Sindaci: un luogo di confronto, di sintesi e di sostegno ai territori. Con questo spirito intendo portare avanti la mia candidatura, con equilibrio, apertura e senso delle istituzioni.