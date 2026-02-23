Domenica 1° marzo la IV edizione dell'iniziativa "Trekking nei Parchi" promossa dal Comune

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, torna a gran richiesta “Trekking all’interno dei Parchi”: iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport e all’Ambiente allo scopo di incentivare l’attività fisica nella natura e valorizzare le aree protette del territorio. Fondi è infatti uno dei pochissimi comuni d’Italia che può vantare la presenza di ben tre Parchi regionali nel proprio vasto perimetro.

Dopo aver esplorato monti e colline che delimitano la fertile Piana di Fondi con escursioni alla scoperta dei Parchi Ausoni e Aurunci, quest’anno l’iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione, toccherà il Parco Riviera d’Ulisse.

L’appuntamento è per domenica 1° marzo con ritrovo alle ore 8:30 presso il parcheggio di Via Evangelista a Fondi.

Il percorso avrà una lunghezza di 7 km e un dislivello di 400 metri con difficoltà media e durata approssimativa di 3h e 30.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3356616371.

La partecipazione è gratuita.