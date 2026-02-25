Al Gobetti-De Libero l'incontro per il Progetto “Mobilità Sicura - CON GUIDO FAI STRADA”

Questa mattina presso l’IIS Gobetti De Libero di Fondi, si è svolto uno degli appuntamenti della campagna di sicurezza stradale promossa dalla Provincia di Latina nell’ambito del progetto “Mobilità Sicura”. Un incontro intenso e partecipato che ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti, protagonisti di una mattinata di riflessione, testimonianze e attività esperienziali.

Proiettati la video infografica del progetto e lo spot della campagna “Con Guido fai strada”, per sensibilizzare i ragazzi sui comportamenti corretti alla guida.

Ad introdurre l’evento è stato il Vicepresidente della Provincia Vincenzo Mattei che ha rivolto agli studenti parole profonde e cariche di significato, tornando in un luogo che per lui rappresenta una parte importante della propria vita:

Qui sono stato studente, tra questi corridoi ho vissuto anni fondamentali della mia crescita e per un breve periodo ho avuto anche l’onore di insegnare, tornare oggi in questa scuola in una veste diversa è per me motivo di grande emozione.

Nel suo intervento ha condiviso un ricordo personale molto doloroso:

Nell’ultimo anno di scuola ho perso due amici in un incidente stradale, eravamo ragazzi con sogni e progetti davanti e in un attimo tutto si è fermato. Quelle ferite non si rimarginano, ma ti insegnano quanto sia fragile la vita e quanto sia importante proteggerla.

Un messaggio che non è stato solo istituzionale, ma anche umano e diretto. Il Vicepresidente Mattei ha parlato anche da padre:

Oggi sono genitore di un figlio adolescente. Conosco le preoccupazioni che si provano quando esce di casa, quando prende uno scooter o sale in auto con gli amici. La strada non perdona distrazioni, superficialità, eccessi di velocità o l’uso del cellulare. Ogni scelta conta.

Agli studenti ha rivolto un invito chiaro: “Vivere la strada con responsabilità, consapevolezza e rispetto per sé stessi e per gli altri, non è solo una questione di regole o sanzioni, è una questione di vita. La vostra vita vale più di qualsiasi messaggio, più di qualsiasi corsa, più di qualsiasi sfida».

L’incontro si inserisce nel percorso di sensibilizzazione nelle scuole della Provincia con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza e della prevenzione, perché non fare “crash” non è solo uno slogan, è una scelta quotidiana e la vita, come ricordato agli studenti, è un viaggio da proteggere.

Presenti anche i rappresentanti della Prefettura di Latina, della Polizia Stradale di Terracina, dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Latina, con contributi video e testimonianze dirette sulle conseguenze degli incidenti stradali.

Grande partecipazione al quiz interattivo e alla simulazione di guida in stato di ebbrezza con tappeto multimediale: un’esperienza concreta per comprendere i rischi legati a distrazione, velocità e uso di alcol.

Educare alla sicurezza significa investire nel futuro dei nostri giovani.

Perché non fare “crash” non è solo uno slogan: è una scelta quotidiana.