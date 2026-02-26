Alcolock obbligatorio per conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza: arrestato 49enne durante i controlli

A poche ore dallâ€™obbligatorietÃ in auto dellâ€™alcolock per i conducenti condannati per guida in stato d'ebbrezza, nellâ€™ambito dellâ€™intensificazione dei controlli volti a rendere le strade cittadine piÃ¹ sicure, gli agenti della Polizia Locale di Fondi, coordinati dal Dirigente Dott. Vincenzo Leone, hanno denunciato un 49 enne sorpreso al volante senza patente, senza revisione, senza assicurazione e, soprattutto, con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito.

Lâ€™accertamento Ã¨ scattato lungo unâ€™arteria provinciale attenzionata dalle autoritÃ competenti dove lâ€™uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha causato un incidente con gravi danni ad altre due auto in sosta. Oltre alla denuncia in stato di libertÃ per guida sotto lâ€™effetto di alcool, al termine del controllo documentale sono scattati diversi verbali per un ammontare complessivo di 1.239 euro. La patente Ã¨ stata ritirata ed il veicolo Ã¨ stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca e a fermo amministrativo.

Lâ€™introduzione nel nuovo Codice della Strada e la firma del decreto attuativo - spiega il Comandante Leone â€“ si Ã¨ immediatamente tradotta in unâ€™intensificazione dei controlli sul territorio per prevenire un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso che mette in pericolo non solo chi si mette al volante in stato di alterazione psicofisica ma soprattutto altri veicoli e conducenti.

Un sentito ringraziamento al Comandante e allâ€™intero Corpo di Polizia Locale â€“ aggiunge il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ chi guida in stato di ebbrezza si trasforma in unâ€™arma letale per sÃ© stesso e per il prossimo. Con lâ€™entrata in vigore delle nuove norme i controlli, volti proprio a prevenire la presenza di queste minacce sulle nostre strade, saranno ancora piÃ¹ serrati.

Per saperne di piÃ¹ su alcolock

Lâ€™alcolock Ã¨ un dispositivo elettronico collegato al sistema di avviamento del veicolo. Funziona come un etilometro: prima di mettere in moto, il conducente deve soffiare nel boccaglio. Se viene rilevato un tasso alcolemico superiore a zero, lâ€™auto non parte.

Il nuovo Codice della Strada prevede lâ€™obbligo di installazione del dispositivo per quei conducenti condannati per guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Chi, pur essendo obbligato, non installa lâ€™alcolock rischia una sanzione amministrativa da 158 a 638 euro e la sospensione della patente da uno a sei mesi. Le sanzioni raddoppiano in caso di manomissione del dispositivo. Se il conducente viene trovato ancora in stato di ebbrezza senza aver installato lâ€™alcolock, le pene previste aumentano di un terzo.