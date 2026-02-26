Pubblicato un bando per l'assegnazione di 15 posteggi e tre box al mercato coperto

Ãˆ stato pubblicato sullâ€™Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per lâ€™assegnazione in concessione dei posteggi e dei box attualmente liberi presso il Mercato Coperto di via Gioberti. La concessione avrÃ durata di dieci anni. Come indicato nel bando, sono a disposizione 15 posteggi, due box destinati ai rivenditori e uno ai produttori.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC allâ€™indirizzo suapfondi@pecaziendale.it entro il 26 marzo 2026. Prima di inoltrare domanda si consiglia la lettura completa e approfondita dellâ€™avviso sul sito del Comune di Fondi.

Ripopolare il mercato e rendere lâ€™offerta merceologica piÃ¹ ricca e completa â€“ spiega lâ€™assessore alle AttivitÃ Produttive Stefania Stravato - rientra in un piÃ¹ ampio programma di riqualificazione della struttura che sta interessando trasversalmente piÃ¹ settori: pensiamo ai lavori di restyling giÃ effettuati, allâ€™avviso per lâ€™affidamento di un box per finalitÃ sociali e allâ€™apertura di un nuovo chiosco bar. Questo nuovo bando si propone di ampliare e diversificare lâ€™offerta merceologica a beneficio dei venditori e degli acquirenti, del quartiere e, in generale, della cittÃ .