Fondi Vera prolunga il ciclo di incontri “storia VERA” con altri due appuntamenti

Un volume così importante, dedicato "ai 91 cittadini arrestati durante lo sciopero del 3 Febbraio 1969, in difesa dell'economia agricola e dell'arancio", non poteva non regalarci un'altra bellissima serata di approfondimento sulla storia della nostra Comunità e della nostra terra. Ringraziamo Carlo Alberoni per aver accettato il nostro invito, nel quindicesimo anniversario della pubblicazione de "La storia dell'agricoltura nel comprensorio di Fondi".

Un incontro che ci ha restituito l'immagine di una Fondi laboriosa, competitiva, ambiziosa e che purtroppo, oggi come ieri, continua a soffrire le stesse difficoltà, gli stessi identici problemi, le stesse criticità che ne compromettono uno sviluppo maggiore e che magari possa spingere ancora i giovani fondani a considerare l'agricoltura una possibilità reale e non un ripiego - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

L'omaggio ai corrieri, il ruolo del Consorzio di Bonifica e delle Istituzioni, i fenomeni che preoccupano il comparto, i numeri di un settore che è in costante evoluzione. Ed infine il commosso ricordo di Augusto Velletri, che all'inizio degli anni '70 raccontò in un articolo, attualissimo tra l'altro, la necessità di una politica "coraggiosa". Grazie a sua figlia Carla per la presenza - dichiara Francescopaolo De Arcangelis, Presidente del Movimento di Partecipazione Politica.

Il ciclo di incontri per rivivere momenti della storia cittadina continuerà, visto il riscontro ottenuto. Attraverso libri, documenti e testimonianze volevamo e stiamo riuscendo a favorire un dibattito e una riflessione su com'è cambiata la Città - annuncia Tina Di Fazio, Portavoce di Fondi Vera.

Giovedì 5 Marzo, dalle ore 19,30, nella Sede di Via Roma 64, omaggeremo la figura del Prof. Enzo d'Ettorre, scrittore e poeta, autore e divulgatore della fondanità, che ci ha lasciato a Gennaio del 1999. Tra i suoi scritti il "Vocabolario del Dialetto fondano". Un’opera ciclopica, frutto di decenni di lavoro dell’autore prima e della moglie Carmina Izzi poi.