Monte San Biagio: domenica 1 marzo la IX edizione di "Piantiamola"

Domenica 1 marzo, con partenza dal sito storico dell' Epitaffio a Monte San Biagio, si svolgerÃ la IX edizione di Piantiamola.

La Wilderness Italia sezione di Monte San Biagio, in collaborazione con la Dott.sa Forestale Marina Cargnelutti, avranno il piacere di guidare gli amanti delle escursioni e della natura sui sentieri panoramici CAI 531 e CAI 501.

La novitÃ dell'escursione sarÃ il poter seminare, lungo il percorso, ghiande di alberi autoctoni e, al rientro dallo stesso, assaggiare una piccola degustazione di prodotti locali nell'area di sosta della via Francigena.

Si consiglia la prenotazione al n.ro 349-8744922 per motivi organizzativi.