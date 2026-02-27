Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Monte San Biagio: domenica 1 marzo la IX edizione di "Piantiamola"

La Redazione
Territorio
Condividi su:

Domenica 1 marzo, con partenza dal sito storico dell' Epitaffio a Monte San Biagio, si svolgerÃ  la IX edizione di Piantiamola.

La Wilderness Italia sezione di Monte San Biagio, in collaborazione con la Dott.sa Forestale Marina Cargnelutti, avranno il piacere di guidare gli amanti delle escursioni e della natura sui sentieri panoramici CAI 531 e CAI 501. 

La novitÃ  dell'escursione sarÃ  il poter seminare, lungo il percorso, ghiande di alberi autoctoni e, al rientro dallo stesso, assaggiare una piccola  degustazione di prodotti locali nell'area di sosta della via Francigena.

Si consiglia la prenotazione al n.ro 349-8744922 per motivi organizzativi.

Condividi su:

Seguici su Facebook