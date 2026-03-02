Sabato 21 marzo l'iniziativa "Fondi incantata - percorsi per famiglie curiose"

Vivi Fondi in famiglia. Tra storia, leggende e scorci sorprendenti.

Con questo slogan è partita la Campagna dell'Associazione Il Quadrato Fondi - APS per presentare una nuova iniziativa che prenderà il via Sabato 21 Marzo. Un’esperienza coinvolgente pensata per grandi e piccoli: passeggiando tra vicoli antichi e monumenti affascinanti, scopriremo curiosità, racconti e segreti che rendono la Città viva e sorprendente per tutti.

Percorsi per famiglie curiose sarà un’occasione speciale per condividere emozioni, imparare divertendosi e riscoprire insieme la bellezza del nostro territorio. Insieme alla Guida Turistica Marianna Lugova, con il supporto di Antipapa e Izzi Liquori, nel cuore di Fondi. Un Progetto con cui daremo il "benvenuto alla Primavera" proprio il prossimo 21 Marzo e che contiamo di proporre anche con altre formule e opzioni per far diventare le visite guidate un'opportunità di crescita culturale e promozione turistica, con l'auspicio di richiamare in Città un pubblico diverso dal solito.

Per Sabato 21 Marzo il Ritrovo è previsto per le ore 10 in Piazza Duomo. I posti però sono limitati ed è obbligatorio prenotarsi per poter partecipare.

Per informazioni e prenotazioni: 329 18 28 276 (solo WhatsApp) - ilquadratofondiaps@gmail.com

Durata della visita guidata: circa 2 ore. L’esperienza si conclude con un aperitivo per tutta la famiglia presso "Antipapa".