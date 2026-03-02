Monte San Biagio: rinviato al 5 marzo l'incontro su Sicurezza e Giustizia con il vice Presidente Rampelli

GiovedÃ¬ 5 marzo alle ore 18.30, presso il ristorante Il Focolare, si terrÃ a Monte San Biagio un importante incontro politico dedicato a due temi centrali dellâ€™attuale dibattito nazionale: il Decreto Sicurezza e il Referendum sulla Giustizia.

In un momento in cui il Paese chiede risposte chiare e scelte coraggiose su legalitÃ , tutela delle forze dellâ€™ordine, contrasto allâ€™immigrazione irregolare e riforma del sistema giudiziario, lâ€™iniziativa rappresenta unâ€™occasione di confronto diretto sui contenuti delle riforme e sulle prospettive politiche future.

Allâ€™incontro prenderÃ parte anche il Senatore Nicola Calandrini, Presidente Provinciale di Fratelli dâ€™Italia, che ribadirÃ lâ€™impegno del partito a livello nazionale e territoriale per rafforzare sicurezza, certezza della pena e una giustizia piÃ¹ efficiente e vicina ai cittadini.

Lâ€™appuntamento si inserisce in un percorso di mobilitazione e presenza sui territori, con lâ€™obiettivo di consolidare una linea politica fondata su responsabilitÃ , identitÃ e difesa dellâ€™interesse nazionale.

La cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare.