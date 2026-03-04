Monte San Biagio: il 7 e 8 marzo torna la Sagra della Salsiccia per due giorni tra gusto e tradizione

Il centro storico di Monte San Biagio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla tradizione gastronomica locale. Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 torna infatti “Mi Sa di Buono – Sagra della Salsiccia”, manifestazione organizzata dall’Associazione Wake Up in collaborazione con il Comune di Monte San Biagio e la Pro Loco di Monte San Biagio, con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.

Per due giorni il borgo si animerà con stand gastronomici dedicati alla salsiccia e ai prodotti tipici, mercatini artigianali, musica dal vivo, mostre, visite guidate e attività per tutte le età. Un evento che negli anni è diventato un appuntamento molto partecipato, capace di richiamare visitatori da tutto il territorio e di valorizzare il centro storico del paese.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il laboratorio “L’Arte della Salsiccia”, con la dimostrazione dal vivo di un mastro salsicciaio, che illustrerà tutte le fasi della lavorazione, dal taglio della carne fino al prodotto finito.

La manifestazione sarà arricchita da concerti, dj set, musica popolare itinerante, mostre fotografiche e pittoriche, oltre ad attività dedicate ai più piccoli come “Le Olimpiadi dei Giochi di una Volta”.

La giornata di domenica si aprirà anche con un momento di solidarietà: la “Walk for the Cure”, passeggiata a sostegno di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno, insieme all’iniziativa #Gardensia promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Per facilitare l’accesso alla manifestazione sarà attivo un servizio navetta dal parcheggio dello scalo ferroviario, con corse ogni mezz’ora che accompagneranno i visitatori direttamente nel centro storico, cuore dell’evento.

Il servizio consentirà ai partecipanti di lasciare l’auto nell’area parcheggio della stazione e raggiungere comodamente la sagra, evitando problemi di traffico e di sosta.

Questo il programma dettagliato delle due giornate.

Sabato 7 marzo

ore 17.30 Apertura della manifestazione con taglio del nastro e inaugurazione degli stand gastronomici e artigianali con sfilata delle associazioni sportive del territorio

ore 18.30 Apertura stand informativo con visite guidate a cura dell’associazione “Monte San Biagio nel cuore”

ore 19.00 Inaugurazione mostre fotografiche e pittura a cura di Veronica Giampieri e Peter Nickel Ruch presso il Centro Anziani

ore 21.00 Esibizione musicale “Orange 8” presso Piazza Centrale

ore 22.00 Esibizione musicale “Le Storie di Marta” presso Piazzale Alzabandiera

ore 22.30 Esibizione musicale “Just for Indie” presso Piazza Vernone

Domenica 8 marzo