Nuove regole per il conferimento di indumenti usati, scarpe e accessori

A Fondi cambiano le regole per il conferimento degli abiti usati. Nonostante le sanzioni, i controlli e lâ€™attivitÃ di sensibilizzazione costante, purtroppo, in prossimitÃ dei contenitori bianchi per indumenti, scarpe e accessori i fenomeni dellâ€™abbandono selvaggio e del rovistamento stavano diventando insostenibili con gravi conseguenze in termini di decoro, pulizia e igiene.

Sono quindi stati rimossi tutti i punti dedicati alla raccolta degli abiti usati e sono state rivoluzionate le modalitÃ di conferimento.

Offriremo lo stesso servizio â€“ spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e lâ€™assessore allâ€™Ambiente Fabrizio Macaro â€“ arginando la pessima abitudine di abbandonare buste e scarti ai piedi dei punti di raccolta nonostante i divietiÂ».

Quello che poteva sembrare un gesto volto a preservare gli abiti o gli indumenti conferiti, infatti, si era trasformato in un incentivo al rovistamento e, soprattutto, allâ€™abbandono indiscriminato di qualsiasi forma e tipologia di rifiuto.

Contestualmente alla rimozione di tutti i cassonetti bianchi sul territorio comunale, lâ€™assessore allâ€™Ambiente ha quindi annunciato le nuove modalitÃ di conferimento:

presso le due isole ecologiche di via Rezzola e via Covino, dal lunedÃ¬ al sabato, dalle 8:00 alle 12:00 e il lunedÃ¬ pomeriggio anche dalle 15:00 alle 17:00;

presso i cassonetti stradali itineranti che osserveranno tutti i mesi lo stesso calendario.

CALENDARIO CONFERIMENTO INDUMENTI PRESSO I CASSONETTI ITINERANTI

1Â° sabato del mese â€“ via Archimede Amleto Rotunno (6:00/12:00)

2Â° sabato del mese â€“ Piazza Della Croce Rossa (Stadio comunale) (6:00/12:00)

3Â° sabato del mese â€“ via Liguria (6:00/12:00)

4Â° sabato del mese â€“ via Mola di Santa Maria (6:00/12:00)

Nel mese di marzo, quindi, le giornate dedicate alla raccolta degli indumenti, in aggiunta al conferimento presso le isole ecologiche, saranno il 7, il 14 il 21 e il 28. Nel mese di aprile 4, 11, 18 e 25 e cosÃ¬ via.