Giuseppe Vairo è il nuovo primario di Medicina del presidio Centro (Ospedali San Giovanni di Dio e Fiorini)

Cambio al vertice al reparto di medicina degli ospedali “San Giovanni di Dio” di Fondi e “Fiorini” di Terracina dove, da qualche giorno, ha preso servizio il nuovo primario Giuseppe Vairo.

Dopo un trentennio trascorso all’ospedale “Sandro Pertini” di Roma, negli ultimi anni nel ruolo di vice del medesimo reparto, il dottor Giuseppe Vairo ha deciso di rimettersi in discussione intraprendendo una nuova sfida personale e professionale.

Non amo restare troppo a lungo nelle zone di comfort – ha spiegato il neonominato primario – mi piace pormi nuovi obiettivi e, come si suol dire, “alzare sempre l’asticella”, lavorando al servizio del prossimo per lasciare il segno e fare la differenza in un campo fondamentale per la collettività qual è quello della sanità. So che non sarà semplice, soprattutto per alcune criticità che sto inquadrando, ma sono molto determinato e ottimista. L’esperienza professionale mi ha insegnato che i nuovi stimoli si rivelano sempre delle grandi risorse e ho intrapreso questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e determinazione. Inoltre – ha ammesso – ho sempre avuto un debole per Fondi, città in cui ho trascorso bellissime vacanze e dove, sono sicuro, mi troverò bene anche al di fuori dell’ambiente lavorativo.