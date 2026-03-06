Il 22 marzo la Marathon Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi del circuito Race Cup Mtb Centro Italia

Câ€™Ã¨ ancora tempo fino al 10 marzo per aderire al circuito Race Cup Mtb Centro Italia. Si tratta della challenge che mette insieme alcune delle principali Granfondo e Marathon di Lazio, Campania e Abruzzo rappresentando un evento a sÃ© stante nel panorama italiano delle ruote grasse. Fino a martedÃ¬ ci si potrÃ ancora abbonare al costo complessivo di 150 euro che rappresenta ancora un bel risparmio considerando che si avrÃ via libera alla partecipazione a 6 prove del calendario italiano.

Si comincia 22 marzo a Fondi (LT) con la Marathon Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Il 17 maggio seconda tappa laziale, a Sperlonga (LT) con la PtP Sulla Via di Ulisse che si sposta dal finale di stagione. Il 7 giugno si va a Scanno (AQ) per la Marathon degli Stazzi, il 20 settembre sarÃ la volta della PtP Parco Nazionale dâ€™Abruzzo a Pescasseroli (AQ). A ottobre le due tappe campane: il 4 la PtP dellâ€™Alo Casertano a Variano Patenora (CT), lâ€™11 la PtP Parco dei Monti Lattari a Gragnano (NA).

Il circuito interregionale prevede anche questâ€™anno 3 prove jolly, da utilizzare nel caso si siano saltate tappe canoniche. Si potrÃ quindi scegliere fra la Marathon dei Lupi-Parco dei Monti Aurunci del 19 aprile a Pico (FR), la novitÃ molisana della ritrovata Mainarde Bike Race a Filignano (IS) e il 5 luglio la PtP del Castello a Mignano Monte Lungo (CE).

Per entrare in classifica bisognerÃ completare almeno una tappa in ogni regione, chi si abbonerÃ riceverÃ un bonus di 60 punti, piÃ¹ altri 30 euro per chi effettuerÃ tutte le 6 tappe.

Premi finali per i primi 5 di ogni categoria, con uno speciale riconoscimento per i Finisher che avranno completato sia le gare del calendario che quelle jolly. Speciali premi in denaro per le prime 3 societÃ classificate a condizione che abbiano almeno 5 iscritti a ogni tappa.

Per informazioni: https://www.mtbcentroitalia.it/.