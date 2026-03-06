Il PD in merito all'abbattimento alberi al Salto di Fondi: questa non Ã¨ riqualificazione

Le immagini del prima e dopo di Via Capratica, nellâ€™area del Salto di Fondi, parlano da sole. Dove prima câ€™erano alberi, vegetazione e un tratto di strada immerso nel verde, oggi vediamo unâ€™area completamente spogliata, con lâ€™abbattimento di numerosi alberi e la rimozione della vegetazione che caratterizzava questo tratto del nostro litorale.

Ãˆ difficile definire questa operazione una riqualificazione ambientale. Al contrario, appare come lâ€™ennesimo intervento che sacrifica il patrimonio naturale del territorio per realizzare nuovi parcheggi e superfici asfaltate.

Il Salto di Fondi rappresenta una delle aree piÃ¹ delicate e preziose dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Intervenire in questo modo significa impoverire il territorio e compromettere un equilibrio che dovrebbe invece essere tutelato e valorizzato.

Ritorniamo che lo sviluppo della cittÃ debba passare attraverso una pianificazione attenta, capace di coniugare accoglienza turistica, mobilitÃ e salvaguardia dellâ€™ambiente. Tagliare alberi e cancellare il verde non puÃ² essere la risposta alle esigenze del territorio.

Se per l'amministrazione comunale, guidata da Forza Italia, questa Ã¨ "riqualificazione ambientale" noi la riteniamo vergognosa. Questa non Ã¨ riqualificazione, tanto meno governo del territorio, ma irresponsabile e cattiva gestione della cosa pubblica e dei beni pubblici stessi.

Questo non Ã¨ turismo sano, programmazione intelligente o valorizzazione del territorio. Ma l'ennesimo esempio del degrado causato da una politica senza visione.

Per questo chiediamo allâ€™amministrazione comunale di chiarire pubblicamente le motivazioni di queste scelte, rendendo noti i progetti, le autorizzazioni e le compensazioni ambientali eventualmente previste.

Fondi merita rispetto ed una visione diversa: una cittÃ che protegga il proprio paesaggio, che investa sul verde e che costruisca il proprio futuro nel rispetto dellâ€™ambiente e del suo patrimonio naturale.

Lorenzo Cervi

Segretario del Partito Democratico di Fondi