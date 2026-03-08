Grande successo per la conferenza "La Forza delle Donne" promossa da Fondi Vera

Dal Settembre del 2019 ad oggi Fondi Vera ha fatto tanta strada, ha portato avanti un messaggio di impegno costante, partecipazione, condivisione e soprattutto confronto. E un incontro così riassume al meglio il nostro percorso. Grazie a tutte le Donne che hanno portato la loro testimonianza e grazie alle tantissime persone che hanno riempito la Sede di Via Roma. Grazie ad Annalisa Muzio, Assessore all'Urbanistica di Latina, che ha raccontato il lavoro di una Donna in uno dei settori nevralgici dell'Amministrazione Comunale del Capoluogo, guidata dal suo primo Sindaco Donna.

È una Tina Di Fazio entusiasta quella che commenta l’esito della Conferenza “La forza delle Donne” che si è tenuta ieri pomeriggio, Sabato 7 Marzo, alle ore 18,30 presso la Sede del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera in Via Roma 64:

Anche quest’anno, in prossimità della Giornata Internazionale dell’8 Marzo, abbiamo promosso un evento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle Donne nella società contemporanea, alle conquiste raggiunte e alle tantissime sfide ancora aperte. E siamo felicissimi del grande successo in termini di partecipazione, contenuti e ospiti che l’iniziativa ha raccolto - dichiara la Portavoce.

L’obiettivo dell’evento era esplicitamente quello di andare oltre la dimensione celebrativa e offrire uno spazio reale di approfondimento sui temi della parità di genere, del rispetto, delle opportunità e della tutela dei diritti. Si è rivelata un’occasione speciale di dialogo e ascolto, di testimonianze, di condivisione di esperienze per costruire una cultura fondata sull’uguaglianza e sulla valorizzazione delle differenze.

Le Donne, di ogni età, di ogni etnia e credo religioso, di ogni luogo devono, poter liberare i propri sogni e trasformarli in pari opportunità. Anche in Italia, anche nella nostra Città - ha ribadito durante l’incontro la Portavoce di Fondi Vera.

Particolarmente apprezzato il contributo dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Latina Annalisa Muzio, che non ha nascosto molta curiosità nei confronti del Movimento e un interesse crescente per il lavoro che Fondi Vera ha portato avanti in questi anni:

Il mondo della Politica è ancora fortemente ostico nei confronti delle Donne, ho faticato non poco per dimostrare di essere all’altezza in un ambiente in cui si tende a sminuire l’apporto che una Donna, seppur capace e competente, può dare. Ma spingo tutte voi a farlo, ad accettare questa sfida, soprattutto in vista delle prossime Elezioni Comunali.

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alle testimonianze: da Sara Spirito a Federica Sanguigni, da Francesca Baldassari a Monica Vittiglio, da Teresa De Angelis alla giovanissima Nena. Donne impegnate nel campo dello Sport, della Cultura, del Lavoro, del Volontariato, dell’Integrazione e Inclusione, che di fronte alla platea hanno raccontato la loro storia, le difficoltà quotidiane, le prospettive e soprattutto i progetti per una Città di domani in cui le Donne siano sempre più protagoniste.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile vede, tra i suoi 17 obiettivi, anche quello di “raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le Donne e le Ragazze”. Obiettivo che viene declinato ponendo attenzione all’eliminazione di quelle azioni che limitano la libertà delle Donne, Ragazze e Bambine, dalla discriminazione, alla violenza, alla mutilazione, ed a garantire la piena possibilità di partecipazione e leadership in ambito politico, economico, della vita pubblica e l’emancipazione a tutti i livelli.

Il ruolo della Donna va celebrato e sostenuto per 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità. Per educare le nuove generazioni al rispetto e alla nonviolenza, per modellare le regole di convivenza civile alla parità di genere. Con parità di salario e pieno riconoscimento dei tempi di vita, per una buona occupazione che sappia riconoscere la piena dignità del lavoro femminile.